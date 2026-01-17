Trump anunță tarife de 10% pentru Danemarca și alte șapte țări europene până când primește Groenlanda. „Din iunie cresc la 25%”

Donald Trump a anunțat că-i va pedepsi cu tarife pe aliații săi europeni care au criticat dorința sa de a anexa Groenlanda și care încă se opun ocupării acestui teritoriu de către SUA, relatează BBC.

Anunțul incredibil de la Casa Albă a fost făcut pe rețelele sociale. Trump a spus că tarifele, care urmează să intre în vigoare pe 1 februarie, vor rămâne active „până când un acord se va agrea pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei de către SUA”.

Trump a nominalizat și țările care sunt ținta acestor taxe – Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, germania, Regatul Unit, Țările de Jos și Finlanda. Tarifele impuse vor fi de zece la sută pentru toate bunurile care vin din Europa spre SUA.

Președintele SUA a amenințat și că tarifele vor crește la 25% pe 1 iunie, dacă nu se ajunge la un acord.

„Este timpul ca Danemarca să ne plătească”, a spus președinele SUA, spunând că o astfel de „plată” este adecvată după „secole”.

„Pacea mondială este la mijloc. China vrea Groenlanda, iar Danemarca nu poate face nimic în legătură cu asta”, repetând din nou afirmația falsă că insula e „protejată de două sănii trase de câini”.

El a spus și că țările care sunt ținta tarifelor„joacă un joc periculos” după ce au trimis trupe în Groenlanda „pentru scopuri necunoscute”.

„Măsuri ferme vor fi luate pentru a evita această situație potențial periculoasă rapid și fără echivoc”.