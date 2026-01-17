Ben Hodges explică de ce generalii SUA nu trebuie să execute ordinul pe care l-ar da Trump pentru intervenția militară în Groenlanda

Generalul (r) Ben Hodges, fost comandant al trupelor SUA în Europa. Foto: Profimedia Images

Generalii americani nu ar trebui să execute un eventual ordin pe care Donald Trump l-ar da pentru o intervenție militară în Groenlanda, deoarece un astfel de ordin ar fi ilegal, a declarat fostul comandant al trupelor SUA în Europa, generalul Ben Hodges, în cadrul unui interviu.

„Nu cred că se va ajunge la acțiuni militare pentru că, în primul rând, nu e necesar și, în al doilea rând, un astfel de ordin ar fi ilegal”, a spus Ben Hodges.

Conform articolului 6 din Constituția SUA, a arătat Hodges, orice tratat ratificat de Statele Unite devine lege. Prin urmare, un ordin de „atacare” a Tratatului Alianței Nord-Atlantice sau atacarea un stat aliat ar reprezenta un ordin ilegal.

„Cred că e puțin probabil că vom avea trupe pe teren dar, din păcate, nu-l văd pe președinte (Trump) să dea înapoi. A devenit foarte insistent cu această idee de «trebuie să o avem» (Groenlanda)”, a spus Ben Hodges.

Ce sfaturi are Ben Hodges pentru europeni în relația cu Donald Trump

Generalul în rezervă al SUA a mai calificat drept o „prostie” justificările făcute de Casa Albă pentru anexarea Groenlandei din „rațiuni de securitate”.

„Dacă ar fi fost într-adevăr vorba de securitate, am fi avut deja desfășurate mii de trupe în Groenlanda, așa cum danezii și groenlandezii ne-au și invitat să o facem”, a adăugat Ben Hodges.

Fostul comandant al trupelor americane în Europa consideră că declarațiile lui Trump sunt doar o demonstrație de forță.

Ben Hodges a mai reluat ideea conform căreia administrația de la Washington nu are niciun pic de respect față de Europahttps://www.antena3.ro/externe/generalul-ben-hodges-sua-nu-mai-sunt-de-incredere-europa-sa-fie-ferma-impotriva-lui-trump-in-privinta-groenlandei-772449.html, iar Trump îi consideră pe europeni drept „slabi” și „incapabili de decizii” - acesta fiind și un motiv pentru care președintele SUA nu i-a invitat pe liderii europeni să participe la negocierile cu Rusia legate de războiul din Ucraina.

„Gândiți-vă la la bazele militare de unde țările europene le permit SUA să opereze în Germania, UK; Italia, Grecia și așa mai departe. Acestea sunt baze esențiale pentru Statele Unite. Aliații europeni nu sunt obligați să ne permită să operăm aceste baze. De asemenea, depindem masiv de schimbul de informații cu partenerii noștri europeni”, a mai declarat Ben Hodges.