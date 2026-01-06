Generalul Ben Hodges: SUA nu mai sunt de încredere. Europa să fie fermă împotriva lui Trump în privința Groenlandei

General Ben Hodges (r.) a fost comandant al Armatei Statelor Unite în Europa între noiembrie 2014 și ianuarie 2018. Foto: Profimedia Images

Statele Unite au nevoie ca Europa să „reziste ferm” în fața administrației Trump, a declarat un general american în rezervă, pe fondul reapariției temerilor că Washingtonul ar putea încerca să preia Groenlanda prin forță.

Într-un interviu acordat luni postului TVP World, generalul-locotenent în retragere Ben Hodges a spus că trimiterea de trupe americane pentru a ocupa Groenlanda ar reprezenta un ordin „ilegal” și că speră ca armata SUA să fie de acord cu această evaluare.

Hodges, fost comandant al U.S. Army Europe, a afirmat că Europa nu a acordat suficientă atenție propriei securități în trecut și că se confruntă acum cu un partener nesigur la Washington.

„Europa, pentru prea mult timp, a presupus că Statele Unite îi vor asigura toată protecția. Iar astfel statele europene nu au făcut ce trebuia să facă, bazându-se în același timp pe Rusia pentru energie. Statele Unite nu mai sunt văzute ca fiind de încredere… Țările europene vor trebui să își asume responsabilitatea pentru propria securitate. Cred că noi, SUA, vom regreta mult timp acest lucru – pierderea încrederii”, explică acesta.

„Statele Unite au cheltuit miliarde de dolari și decenii întregi ajutând Europa după (Al Doilea Război Mondial), iar eu sunt foarte mândru și bucuros că am făcut acest lucru. Acum însă cred că ne aflăm într-o situație în care Statele Unite au nevoie ca Europa să ne ajute, să ne salveze de noi înșine… să reziste ferm împotriva acestei administrații”, a spus Hodges.

Declarațiile vin după ce Donald Trump și-a reiterat amenințările privind preluarea controlului asupra Groenlandei, despre care președintele SUA spune că este esențială pentru apărarea țării sale și ca sursă de resurse minerale.

Pe fondul capturării surprinzătoare, în weekend, a liderului venezuelean Nicolas Maduro de către Washington, aceste declarații au reaprins temerile că Statele Unite ar putea lua în calcul folosirea forței pentru a-și asigura controlul asupra Groenlandei.

Insula din Atlantic face parte din Regatul Danemarca și, implicit, din NATO. Deși ideea ca SUA să atace un stat aliat ar fi părut de neconceput în trecut, premierul danez Mette Frederiksen a declarat luni că Trump „ar trebui luat în serios atunci când spune că vrea Groenlanda”.

În interviul pentru TVP World, Hodges a spus că, după raidul SUA din Venezuela, trimiterea de trupe americane în Groenlanda „pare mai plauzibilă”.

„Obișnuiam să cred… că este ridicol… Danezii și groenlandezii ne-au primit bine, așa că mi-am spus că nu există nicio șansă ca (Trump – n.r.) să facă asta. Dar după acest weekend, acum pare mai plauzibil. Cred că este interesat să facă ceva cu tentă de spectacol… Din punctul meu de vedere, acesta ar fi un ordin ilegal pentru armata SUA și sper că militarii îl vor privi astfel” – Ben Hodges.

Întrebat despre declarația făcută luni de Frederiksen, potrivit căreia „dacă Statele Unite atacă un alt stat NATO, totul se oprește”, Hodges a spus că un asemenea scenariu ar fi dezastruos pentru alianță.

„Cred că ar fi un dezastru pentru noi toți, pentru toți membrii NATO, dacă acest lucru ar fi perceput drept sfârșitul NATO… Acesta este un scenariu de vis pentru ruși”, a adăugat fostul comandant.