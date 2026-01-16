Ministra de Externe a Groenlandei, declaraţii cu lacrimi în ochi după negocierile cu JD Vance: "Ultimele zile au fost dure"

Vivian Motzfeldt, ministra Afacerilor Externe a Groenlandei. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Ministra Afacerilor Externe a Groenlandei, Vivian Motzfeldt, a început să plângă în cadrul unui interviu acordat după negocierile eșuate din Washington, cu Adminstrația Trump. Cu lacrimi în ochi, aceasta a descris "presiunea intensă" exercitată de amenințările preşedintelui SUA la adresa Groenlandei, a relatat The Independent. "Ultimele zile au fost dure. Pregătirile noastre şi presiunea în creştere au fost intense. Dar vreau să spun că suntem puternici în Guvern", a afirmat Vivian Motzfeldt.

Discuțiile de la Casa Albă care s-au încheiat cu un "dezacord fundamental". Iar în urma negocierilor la care a participat şi vicepreședintele american J.D. Vance, mai multe țări NATO, inclusiv Franța, Finlanda, Regatul Unit, Germania și Suedia, au decis să trimită soldați în insula arctică pe care Donald Trump vrea să o obțină de la Danemarca.

"Am lucrat din greu în departamentul nostru, chiar dacă nu suntem mulţi. Nu aş spune în mod normal aceste cuvinte, dar le voi spune: suntem foarte puternici. Facem tot ce ne stă în putinţă. Dar ultimele zile, în mod natural... Oh, mă emoţionez foarte tare. Sunt copleşită. E de înţeles... Ultimele zile au fost dure. Pregătirile noastre şi presiunea în creştere au fost intense. Dar vreau să spun că suntem puternici în Guvern", a spus Vivian Motzfeldt.

Insula pe care Donald Trump ar putea s-o ia cu forţa reprezintă mai mult decât o simplă bază militară râvnită de SUA. Deși Groenlanda deține suficiente elemente din pământuri rare pentru a acoperi până la 25% din nevoile lumii – inclusiv rezerve de petrol și gaze aproape la fel de mari ca cele ale Statelor Unite și multe alte metale potențial energetice curate, cum ar cupru, grafit și nichel – aceste resurse sunt aproape în întregime neexploatate, fiind neglijate de Europa, au scris recent jurnaliştii de la Politico.

Ministra de Externe a Groenlandei, Vivian Motzfeldt, și ministrul danez de Externe, Lars Løkke Rasmussen, s-au întâlnit cu vicepreședintele SUA, JD Vance, și cu secretarul de stat Marco Rubio pentru a aborda afirmațiile repetate ale lui Trump potrivit cărora Groenlanda este vitală pentru "securitatea națională" a Statelor Unite.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a avertizat că orice tentativă a unui stat membru NATO de a prelua controlul asupra altuia ar constitui un "dezastru politic" și "sfârșitul lumii așa cum o știm".

Danemarca și Statele Unite au convenit să creeze un grup de lucru pentru a-și rezolva divergențele, ministrul danez de Externe afirmând că o eventuală achiziție a Groenlandei de către SUA este "absolut inutilă".