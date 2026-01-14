Politico: Europa a neglijat bogățiile din pământuri rare ale Groenlandei. Acum s-ar putea să regrete

Europa ar putea regreta că a neglijat bogăţiile Groenlandei, pe care acum le vrea Trump. FOTO: Colaj Getty Images

Insula pe care Donald Trump ar putea s-o ia cu forţa reprezintă mai mult decât o simplă bază militară râvnită de SUA. Deși Groenlanda deține suficiente elemente din pământuri rare pentru a acoperi până la 25% din nevoile lumii - inclusiv rezerve de petrol și gaze aproape la fel de mari ca cele ale Statelor Unite și multe alte metale potențial energetice curate, cum ar cupru, grafit și nichel - aceste resurse sunt aproape în întregime neexploatate, fiind neglijate de Europa, informează Politico.

În sudul Groenlandei, o zonă înconjurată de vârfuri înzăpezite și fiorduri adânci, se află Kvanefjeld - un proiect minier care demonstrează că insula gigantică și aridă este mai mult decât o simplă bază militară râvnită de Donald Trump. Sub pământul înghețat se află un zăcământ important de neodim și praseodim, elemente din pământuri rare folosite pentru a produce magneți esențiali pentru construirea turbinelor eoliene, a vehiculelor electrice și a echipamentelor militare de înaltă tehnologie.

Dacă va fi dezvoltată, Groenlanda, o parte semi-autonomă a Danemarcei, ar deveni primul teritoriu european care produce aceste metale strategice cheie. Energy Transition Minerals, o companie minieră cu sediul în Australia și susținută de China, este gata să înceapă lucrările.

Proiectul minier, în impas

Dar nici Copenhaga, nici Bruxelles-ul, nici guvernul groenlandez nu și-au mobilizat puterea statală pentru a realiza proiectul. În 2009, Danemarca le-a predat locuitorilor Groenlandei controlul asupra resurselor lor naturale. 12 ani mai târziu, guvernul groenlandez a blocat mina deoarece pământurile rare sunt amestecate cu uraniu radioactiv.

De atunci, proiectul a fost în impas, împotmolit în dispute juridice.

"Kvanefjeld ilustrează modul în care incertitudinea politică și de reglementare — combinată cu geopolitica și cerințele ridicate de capital — face ca și proiectele importante din punct de vedere strategic să fie dificile de realizat”, a declarat Jeppe Kofod, fostul ministru de externe al Danemarcei și acum consilier strategic la Energy Transition Minerals, potrivit sursei amintite.

Problemele de la Kvanefjeld sunt emblematice pentru problemele mai ample ale Groenlandei. Deși deține suficiente elemente din pământuri rare pentru a acoperi până la 25% din nevoile lumii - ca să nu mai vorbim de rezervele de petrol și gaze aproape la fel de mari ca cele ale Statelor Unite și de multe alte metale potențial energetice curate, inclusiv cupru, grafit și nichel - aceste resurse sunt aproape în întregime neexploatate.

Doar două mine mici, care extrag aur și un mineral de nișă numit feldspat, utilizat în fabricarea sticlei și a ceramicii, sunt în funcțiune în Groenlanda. Și până de curând, nici Danemarca, nici Uniunea Europeană nu au arătat prea mult interes pentru schimbarea situației.

Gafă strategică a Europei

Având în vedere că Donald Trump amenință că va lua Groenlanda cu forța și este mai puțin probabil să ofere locuitorilor insulei dreptul de veto asupra proiectelor miniere, Europa ar putea ajunge prea târziu.

"UE a avut timp de mulți ani un angajament strategic limitat în ceea ce privește materiile prime esențiale ale Groenlandei, ceea ce înseamnă că Europa riscă astăzi să se fi trezit prea târziu, iar Statele Unite și China și-au intensificat interesul”, a declarat Kofod.

Totuşi, construirea de mine în Groenlanda, cu calota glaciară permanentă adâncă de 1,5 km, nu ar fi ușoară.

„Dintre toate locurile din lume de unde s-ar putea extrage materii prime esențiale, Groenlanda este foarte izolată și nu foarte ușor accesibilă”, a declarat Ditte Brasso Sorensen, analist senior pentru politica climatică și industrială a UE la Think Tank Europa. Populația redusă - mai puțin de 60.000 de oameni- și lipsa infrastructurii îngreunează, de asemenea, construirea de mine.

Groenlanda are, de asemenea, politici stricte de mediu - inclusiv o interdicție istorică a mineritului de uraniu din 2021 - care restricționează extracția resurselor din cauza impactului acesteia asupra naturii și mediului. Uraniul se găsește în mod obișnuit împreună cu pământurile rare, deci interdicția ar putea afecta potențialul imens al Groenlandei ca producător de pământuri rare.

E un subiect similar cu combustibilii fosili. În ciuda unei evaluări americane din 2007 conform căreia sub suprafața Groenlandei și a apelor sale teritoriale se află echivalentul a peste 30 de miliarde de barili de petrol și gaze naturale - aproape egal cu rezervele americane - 30 de ani de eforturi de explorare a petrolului de către un grup care include Chevron, ENI din Italia și Shell nu au dat niciun rezultat.

În 2021, guvernul de stânga de atunci din Groenlanda a interzis continuarea explorărilor petroliere din motive legate de mediu.

Schimbări climatice în Groenlanda

Efectele dramatice ale schimbărilor climatice din Groenlanda se văd cu ochiul liber: întinderi de apă limpede, pe măsură ce temperaturile în creștere dezgheață calotele glaciare care, timp de secole, au făcut ca explorarea teritoriului să fie o afacere rece, costisitoare și periculoasă.

Groenlanda conține cea mai mare întindere de gheață din afara Antarcticii, dar această gheață se topește într-un ritm alarmant.

Exploatarea resurselor Groenlandei nu depinde de niveluri catastrofale de încălzire globală. Un specialist susţine că coasta Groenlandei nu diferă prea mult de cea a Norvegiei, unde s-a descoperit petrol și se desfășoară numeroase proiecte de excavare.

UE colaborează cu guvernul Groenlandei

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că UE colaborează acum cu guvernul Groenlandei pentru a dezvolta resursele acesteia, adăugând că „autoritățile alese democratic din Groenlanda au favorizat mult timp parteneriatele cu UE pentru a dezvolta proiecte benefice pentru ambele părți”.

Revenind la americani, recenta operațiune militară a Washingtonului în Venezuela a arătat că Trump este serios în ceea ce privește construirea unui imperiu pe resurse naturale și este pregătit să folosească forța și să încalce normele internaționale în urmărirea acestui obiectiv. Groenlanda, cu vastele sale zăcăminte de petrol și pământuri rare, s-ar putea încadra perfect în viziunea sa.