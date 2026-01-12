Proiect de lege pentru anexarea Groenlandei. Trump, autorizat „să ia orice măsuri necesare”

Amenințarea privind anexarea Groenlandei a stârnit indignarea danezilor. Colaj foto: Hepta/ Katie Miller/X

În Congresul SUA a fost depus luni un proiect de lege pentru anexarea Groenlandei la Statele Unite. Proiectul, inițiat de un congresman republican, îl acordă președintelui SUA, Donald Trump, posibilitatea de anexare sau cumpărare a Groenlandei de la Danemarca „pentru controlul regiunii arctice”.

În cazul în care proiectul, inițiat de republicanul Randy Fine, va fi adoptat de către ambele camere ale Congresului (Camera Reprezentanților și Senat) și apoi semnat de președinte, documentul va deveni lege.

„Congesmanul Fine a depus Proiectul privind Anexarea Groenlandei, în scopul protejării intereselor strategice de securitate națională ale SUA în regiunea arctică și pentru contracararea amenințărilor crescânde din partea Chinei și Rusiei”, se arată într-un comunicat emis de biroul congresmanului Randy Fine.

Conform proiectului, președintele este „autorizat” să ia orice măsuri necesare pentru anexarea sau achiziționarea Groenlandei care să devină teritoriu al Statelor Unite. Conform legislației, este de asemenea necesară prezentarea unui raport ampul Congresului care să sublinieze ce modificări sunt necesare a fi făcute în legea federală pentru ca Groenlanda să poată deveni la final oficial un stat în cadrul SUA.

„Groenlanda nu e doar un avanpost îndepărtat pe care să ne permitem să-l ignorăm - este un bun vital securității naționale”, a spus congresmanul Fine. „Oricine controlează Groenlanda controlează rutele comerciale arctice și arhitectura de securitate care protejează Statele Unite”.

„Pentru președintele Trump, toate opțiunile sunt pe masă”

Proiectul de lege privind anexarea Groenlandei vine în contextul în care preşedintele american, Donald Trump, studiază „activ”, împreună cu echipa sa, posibilitatea ca SUA să cumpere Groenlanda, după cum a anunțat, recent, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Cumpărarea insulei „este un lucru pe care preşedintele şi echipa sa de securitate naţională îl discută activ”, a spus la o conferinţă de presă purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, care a adăugat că o astfel de acțiune ar fi necesară pentru a împiedica Rusia ori China să pună stăpânire pe acest teritoriu.

„Pentru preşedintele Trump, toate opţiunile sunt întotdeauna pe masă, în timp ce evaluează ce este mai convenabil pentru interesele Statelor Unite, dar vreau să subliniez că prima opţiune a preşedintelui a fost întotdeauna diplomaţia”, a răspuns ea.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a invocat, în acest sens, că ideea anexării insulei Groenlanda de către SUA nu este nouă, încă din secolul al XIX-lea mai mulţi preşedinţi americani calculând că o astfel de acţiune ca fiind „benefică pentru securitatea SUA”.