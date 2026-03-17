Antena 3 CNN Externe Criză de combustibil in Asia: Sri Lanka a declarat miercurea zi de sărbătoare pentru economisirea benzinei

Criză de combustibil in Asia: Sri Lanka a declarat miercurea zi de sărbătoare pentru economisirea benzinei

M.L.
<1 minut de citit Publicat la 10:10 17 Mar 2026 Modificat la 10:16 17 Mar 2026
Imagine din Colombo, capitala Sri Lankăi. În Myanmar, se circulă deja în zile „cu soț” și „fără soț”, în funcțide numărul de înmatriculare. Foto: Getty Images

Criză tot mai accentuată de combustibili în Asia, pe fondul războiului dintre SUA și Israel cu Iranul și al blocării strâmtorii Ormuz de către regimul de la Teheran: tot mai multe țări din regiune încep să adopte măsuri de reducere a consumului, cu scopul economisirii combustibililor, informează BBC.

Aproape 90% din toată cantitatea de petrol și gaze care au tranzitat anul trecut Strâmtoarea Ormuz erau destinate Asiei, care este cea mai mare regiune din lume care importă petrol

Sri Lanka a declarat astfel fiecare miercuri drept „zi liberă”, cu scopul economisirii benzinei, care e deja raționalizată: șoferii srilankezi trebuie să  se înregistreze pentru obținerea unui „permis” special, care limitează cantitatea de combustibil care poate fi cumpărată.

În Myanmar, mașinile proprietate personală pot circula doar alternativ: în zilele cu „soț”, respectiv, zile „fără soț”, în funcție de ultimul număr de pe plăcuța de înmatriculare.

De asemenea, în Bangladesh au loc opriri planificate ale curentului în localități, cu scopul economisirii energiei electrice, iar în Filipine, funcționarii guvernamentali au solicitate membrilor stafului să lucreze de acasă cel puțin o zi pe săptămână.

Etichete: criza combustibililor criză carburanți Sri Lanka Myanmar Bangladesh filipine

