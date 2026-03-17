O femeie și-a otrăvit soțul de Valentine's Day dar a reușit să-l ucidă abia luna următoare. Apoi a scris o carte despre suferință

1 minut de citit Publicat la 09:08 17 Mar 2026 Modificat la 09:08 17 Mar 2026

Agenta imobiliară din Utah i-a turnat soțului în băutură de cinci ori doza letală de fentanil. Imagine cu caracter ilustrativ. Doto: Getty Images

O femeie din statul american Utah și-a aflat luni verdictul după ce a fost trimisă în judecată pentru uciderea soțului său, căruia i-a turnat fentanil în băutură, scrie The Guardian.

Jurații au găsit-o vinovată de crimă cu circumstanțe agravante pe Kouri Richins.

Ancheta a stabilit că aceasta i-a administrat soțului de cinci ori doza letală de opioid sintetic.

Victima, Eric Richins, a băut cocktailul fatal în martie 2022.

După crimă, văduva, a cărei ocupație principală era aceea de agent imobiliar, a scris și publicat o carte pentru copii despre "cum să-ți gestionezi durerea".

"Scriitoarea" credea că va moșteni averea soțului după crimă

Potrivit procurorilor, Kouri Richins avea datorii de 4,5 milioane de dolari și credea în mod fals că, atunci când soțul ei va muri, va moșteni averea acestuia, în valoare de peste 4 milioane de dolari.

Ea era, de asemenea, implicată într-o relație extraconjugală cu un alt bărbat.

Investigația a mai relevat că, înainte de crimă, femeia a căutat pe internet informații despre doza letală de fentanil și despre "închisorile pentru bogați".

"Acuzata voia să-și părăsească soțul, dar nu voia să părăsească și banii acestuia", a declarat Brad Bloodworth procurorul din districtul Summit.

Femeia a mai încercat să-și ucidă soțul de Valentine's Day

Potrivit relatărilor din sala de judecată, inculpata a privit în podea și a respirat adânc în momentul în care judecătorul a citit verdictul, pentru care jurații au deliberat mai puțin de trei ore.

Kouri Richins, a Utah mother accused of murdering her husband and later publishing a children's book about grief, has been found guilty on all charges by a jury in Utah, including aggravated murder. https://t.co/K9E6YjWBvL pic.twitter.com/qEkaOQOORO — CBS News (@CBSNews) March 17, 2026

Kouri Richins a fost găsită vinovată și pentru alte infracțiuni, inclusiv o precedentă tentativă de omor petrecută de Valentine's Day, cu câteva săptămâni înaintea crimei din martie.

De Ziua Îndrăgostiților, femeia i-a făcut soțului un sandviș otrăvit tot cu fentanil, însă victima a supraviețuit, după ce a leșinat din cauza drogului.

După verdict, Richins urmează să-și afle pedeapsa pe data de 13 mai.

The Guardian notează că, potrivit legislației americane, pentru crima cu circumstanțe agravante pedepsele sunt între 25 de ani și închisoare pe viață.

„Sincer, suntem cu toții în stare de șoc. Am obținut dreptate pentru fratele meu”, a spus sora lui Eric Richins după verdictul pronunțat luni.

Ea a adăugat că familia defunctului se poate concentra acum pe sprijinirea fiilor acestuia.