A scris o carte pentru copii ca să-și ajute fiii să facă față morții tatălui lor. Acum, este judecată pentru uciderea lui

Kouri Richins. Sursa foto: Rick Bowmer/AP via CNN Newsource

La aproximativ un an după moartea soțului ei, americanca Kouri Richins a publicat o carte pentru copii menită să-i ajute pe cei trei fii ai săi să gestioneze doliul pierderii tatălui lor. O lună mai târziu, mama din Utah a fost arestată și acuzată că și-a otrăvit soțul, Eric Richins, cu o doză letală de fentanil, în 2022, potrivit CNN.

„Doar pentru că nu este prezent fizic aici cu noi nu înseamnă că prezența lui nu este alături de noi”, spunea Richins într-un interviu de promovare a cărții sale, la o televiziune locală, în aprilie 2023. „Tata este încă aici, doar într-un mod diferit.”

Luni, un juriu va asculta declarațiile de deschidere în procesul în care Richins este judecată pentru uciderea soțului ei, cu care era căsătorită de nouă ani. Procurorii susțin că l-a omorât pentru câștig financiar și pentru a începe o viață nouă alături de bărbatul cu care avea o relație extraconjugală. Ea este acuzată și că ar fi încercat să-și otrăvească soțul de Ziua Îndrăgostiților, cu câteva săptămâni înainte de moartea acestuia.

A pledat nevinovată

Richins, în vârstă de 35 de ani, a pledat nevinovată la acuzațiile de omor calificat, tentativă de omor calificat, fraudă în asigurări și fals. Dacă va fi găsită vinovată pentru cea mai gravă acuzație, riscă închisoare pe viață.

Ea se confruntă și cu acuzații financiare suplimentare într-un dosar separat. Documentele instanței arată că nu a introdus încă un răspuns oficial în acel caz.

Într-o declarație pentru CNN, avocații lui Richins au spus că aceasta își dorește să-și prezinte cazul în instanță.

„Kouri a așteptat aproape trei ani pentru acest moment: oportunitatea ca faptele din acest caz să fie analizate de un juriu, fără narațiunea acuzării care a dominat titlurile de la arestarea sa”, au transmis avocații apărării. „Acum statul trebuie să dovedească acuzațiile dincolo de orice îndoială rezonabilă.”

O doză letală de fentanil

Eric Richins, în vârstă de 39 de ani, a fost găsit mort în dormitorul cuplului în primele ore ale dimineții de 4 martie 2022.

În acea seară, potrivit declarațiilor făcute de Kouri Richins anchetatorilor și consemnate în documentele instanței, aceasta a adus cocktailuri în dormitor pentru a sărbători un succes în afacerea sa imobiliară.

Richins le-a spus autorităților că unul dintre fii avea coșmaruri, așa că s-a dus să doarmă în camera lui în jurul orei 21:30. Aproximativ șase ore mai târziu, când s-a întors în dormitorul matrimonial, a spus că și-a găsit soțul mort în pat.

„M-am întors, ca să-mi pun brațul peste Eric, și era rece”, le-a declarat ea anchetatorilor în aprilie 2023, potrivit documentelor. „Era ca și cum ai pune brațul peste o cărămidă de ciment.”

Richins a sunat la 911 la ora 3:21, iar echipele de intervenție au ajuns la locuința din Kamas, lângă Salt Lake City, la scurt timp după aceea. Potrivit actelor de acuzare, salvatorii au observat că Eric Richins părea „mort de ceva vreme”.

Deși Richins a spus că a sunat imediat la 911 după ce și-a găsit soțul, procurorii afirmă că o analiză criminalistică a telefonului ei a arătat că dispozitivul a fost deblocat de șase ori în cele 15 minute dinaintea apelului de urgență.

Autopsia a stabilit că Eric Richins a murit din cauza unei supradoze de fentanil, având în sânge o cantitate de aproximativ cinci ori mai mare decât doza letală.

Kouri Richins le-a spus anchetatorilor că soțul ei consuma uneori jeleuri cu THC înainte de culcare și că ar fi putut conține fentanil. În noaptea morții, ea a afirmat inițial că nu credea că mâncase un astfel de produs, iar un an mai târziu a spus că, de fapt, crede că a consumat unul. Examinatorul medical nu a detectat THC în organismul lui Eric Richins, iar procurorii au precizat că jeleurile găsite în locuință nu conțineau fentanil.

„Cred că soția mea a încercat să mă otrăvească”

O femeie care făcea curățenie în locuințele familiei a declarat anchetatorilor că, la începutul anului 2022, Kouri Richins i-a cerut fentanil. Potrivit documentelor, femeia ar fi cumpărat peste 15 pastile pe care credea că le conțin fentanil de la un dealer, pe 11 februarie 2022, și i le-ar fi dat lui Richins.

Câteva zile mai târziu, de Ziua Îndrăgostiților, Richins i-a lăsat soțului un sandviș și un bilet înainte de a pleca să se întâlnească cu amantul său, susțin procurorii. Ulterior, Eric Richins i-a trimis un mesaj: „O să mă întind puțin și, dacă nu mă simt mai bine, merg la spital.”

Câteva ore mai târziu, el le-a spus unor prieteni că simțea că va muri după ce a mâncat sandvișul. „Cred că soția mea a încercat să mă otrăvească”, i-a spus unuia dintre ei.

El i-a spus altui prieten că i-au apărut urticarie, și-a administrat un EpiPen și a băut o sticlă de Benadryl. „Era să mă pierzi”, ar fi spus el, potrivit procurorilor.

Eric Richins nu avea alergii alimentare, însă procurorii au menționat că fentanilul și alte opioide pot provoca uneori reacții „pseudoalergice”. Avocații apărării au susținut că nu există dovezi că ar fi ingerat droguri în acea zi.

„Chestiile alea de tip Michael Jackson”

La sfârșitul lunii februarie 2022, Richins ar fi cerut din nou fentanil, spunând că pastilele anterioare nu erau suficient de puternice. Ea ar fi cerut „din chestiile alea de tip Michael Jackson”, potrivit martorei. Artistul a murit în 2009 din cauza unei supradoze de propofol.

Procurorii spun că, pe 26 februarie 2022, femeia a cumpărat din nou droguri de la același dealer, iar înregistrările telefonice indică faptul că a fost în contact cu Richins în acel interval.

La mai puțin de o săptămână, Eric Richins era mort.

Procurorii susțin că Kouri Richins a șters manual peste 800 de mesaje schimbate cu femeia între ianuarie și mijlocul lunii martie 2022, precum și o cantitate semnificativă de date de pe telefon. După ce a aflat cauza morții soțului, istoricul ei de navigare ar fi inclus site-uri despre închisori pentru femei din Utah, plăți din asigurări de viață și modalități prin care poliția recuperează date șterse.

În vara acelui an, telefonul său ar fi fost folosit pentru căutări online precum: „dacă cineva este otrăvit, ce se trece pe certificatul de deces”.

Un fost avocat al apărării a susținut că aceste căutări au fost doar o reacție la anchetă și nu indică vinovăția.

Probleme financiare și polițe de asigurare

Procurorii susțin că Richins și-a ucis soțul pentru a beneficia de afacerea sa profitabilă și de polițele de asigurare de viață, bani care ar fi putut susține afacerea ei imobiliară aflată în dificultate.

În decembrie 2021, ea i-ar fi spus unui prieten că se simțea captivă în căsnicie și că ar fi mai bine dacă soțul ei ar fi mort.

În ziua morții, averea lui Eric Richins era estimată la aproximativ 5 milioane de dolari, iar el avea asigurări de viață în valoare de peste 2 milioane de dolari. Procurorii susțin că una dintre polițe ar fi fost încheiată fraudulos de soție cu câteva săptămâni înainte de deces.

Totuși, în toamna lui 2020, Eric Richins s-a întâlnit cu un avocat pentru a-și reorganiza planificarea succesorală, excludându-și soția. El și-a numit sora administrator al trustului și a eliminat-o pe soție ca beneficiar al unei polițe de 500.000 de dolari, fapt pe care, potrivit procurorilor, Kouri Richins l-a aflat abia după moartea lui.

O „grenadă” în dosar

În 2023, dealerul care ar fi furnizat pastilele a confirmat că a vândut fentanil femeii care făcea curățenie. Anul trecut însă, acesta le-a spus anchetatorilor că i-ar fi dat un alt drog, nu fentanil, potrivit apărării.

„Dacă statul nu poate demonstra că fentanilul a ajuns în mâinile inculpatei, nu are caz”, au scris avocații. „Declarația lui nu doar că ridică semne de întrebare, ci aruncă o grenadă în mijlocul dosarului.”

Procurorii contestă credibilitatea acestei afirmații recente și susțin că, chiar și în aceste condiții, juriul ar putea să o condamne.

Avocații apărării au declarat pentru CNN că sunt încrezători că probele prezentate în proces îi vor susține nevinovăția.

„Kouri este o mamă care vrea să se întoarcă acasă la copiii ei”, au spus aceștia. „Suntem convinși că acest juriu va face posibil acest lucru.”