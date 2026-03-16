Alexandru Rogobete cere reguli mai clare pentru trotinetele electrice după ce mii de oameni au ajuns la Urgenţe, în 2025, din cauza lor

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, luni, că "merită să vorbim mai des despre prevenție și prudență în utilizarea trotinetelor electrice, poate chiar și de reguli mai clare în utilizarea lor", după ce, anul trecut, 2.751 de oameni au ajuns la Urgențe în urma unor accidente cu astfel de vehicule.

"2.751 de oameni au ajuns anul trecut la urgență după accidente cu trotinete electrice. Cele mai multe cazuri sunt în rândul tinerilor: 646 de pacienți sub 20 de ani în 2024. În 2025, numărul a ajuns la 1.611.



Pentru medicii din serviciile de urgență, înseamnă traumatisme serioase, intervenții chirurgicale, iar pentru pacienți, perioade lungi de recuperare.

Datele centralizate la nivel național de Direcția de Medicină de Urgență din Ministerul Sǎnǎtǎții arată o creștere semnificativă a acestor accidente.

În 2024, 1.491 de persoane au fost tratate în unitățile de primiri urgențe după accidente cu trotinete electrice, iar 190 au avut nevoie de intervenții chirurgicale.

În 2025, numărul celor care s-au prezentat la Urgență a crescut la 2.751 de pacienți, dintre care 354 au necesitat intervenții chirurgicale. Au fost înregistrate și 2 decese.

Chiar și în primele luni din 2026, sunt deja 89 de prezentări în UPU, dintre care 9 au necesitat intervenții chirurgicale", a postat Rogobete pe Facebook.

Ministrul Sănătăţii susţine că utilizarea trotinetelor electrice ar trebui reglementatp mai clar:

"Trotinetele electrice sunt un mijloc de transport tot mai prezent în orașe. Tocmai de aceea cred că merită să vorbim mai des despre prevenție și prudență în utilizarea lor, poate chiar și de reguli mai clare în utilizarea lor.

Uneori, o clipă de atenție poate face diferența între un drum obișnuit și o vizită la urgență".