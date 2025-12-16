Legea RCA pentru trotinete și biciclete electrice se aplică de astăzi. Cine trebuie să aibă poliță și care sunt amenzile

Bicicletă electrică. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Începând de astăzi, românii care nu respectă noua lege intrată în vigoare ce prevede asigurări obligatorii pentru biciclete și trotinete electrice riscă amenzi uriaşe. Deşi legea obligă, problema este că, în realitate, polițele RCA de acest fel se găsesc foarte greu.

Regulile noi privind asigurarea RCA pentru trotinete electrice nu mai sunt doar pe hârtie, ci vin cu sancțiuni concrete.

După o perioadă de 30 de zile acordată pentru conformare, autoritățile pot aplica amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei celor care nu au o poliță RCA valabilă pentru vehiculele care trebuie asigurate prin lege, inclusiv bicicletele și trotinetele electrice.

În plus, lipsa asigurării sau nerespectarea regulilor privind suspendarea acesteia poate duce și la reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului. Totusi, găsirea unui asigurator care să ofere astfel de polițe este o misiune imposibilă.

Asigurarea RCA este obligatorie doar pentru trotinetele electrice care depășesc 25 de km/h, cântăresc peste 25 de kilograme și au un motor electric cu o putere mai mare de 250 de wați.

Principalul motiv al modificarilor legislative prin care s a instituit obligativitatea RCA este numarul accidentelor in care au fost implicate trotinete electrice.

Doar în 2025, au fost peste 1.600 de accidente cu trotinete electrice, soldate cu șapte decese. Cel mai recent a avut loc în august, în centrul Capitalei, când un tânăr de 22 de ani a lovit mortal o femeie care aștepta să traverseze pe trecerea de pietoni. Iar în ultimii patru ani, în total alți 31 de oameni și-au pierdut viața în astfel de accidente.