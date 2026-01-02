Producătorul auto BYD din China depășește Tesla și devine cel mai mare vânzător de mașini electrice din lume

Mașină BYD, stânga, mașină Tesla, dreapta. Sursa foto: Colaj Hepta

BYD din China este pe punctul de a o depăși pe Tesla, compania lui Elon Musk, devenind cel mai mare vânzător de vehicule electrice (EV) din lume, marcând prima dată când rivalul american este depășit la vânzările anuale.

Joi, BYD a anunțat că vânzările sale de mașini electrice cu baterie au crescut anul trecut cu aproape 28%, ajungând la peste 2,25 milioane de unități.

Tesla, care urmează să își dezvăluie vânzările totale pentru 2025 vineri, a publicat săptămâna trecută estimările analiștilor, care sugerează că a vândut aproximativ 1,65 milioane de vehicule pe parcursul întregului an.

Compania americană a avut un an dificil, cu o primire mixtă a noilor modele, neliniști legate de activitățile politice ale lui Musk și o competiție tot mai intensă din partea rivalilor chinezi.

Companii chineze precum Geely, MG și BYD – în prezent cel mai mare producător de mașini electrice din țară – au pus presiune pe rivalii occidentali prin prețuri mai mici decât ale mărcilor consacrate.

Musk trebuie să crească semnificativ vânzările Tesla care să încaseze pachetul salarial record

În octombrie, Tesla a răspuns lansând versiuni mai ieftine ale celor mai bine vândute două modele ale sale în SUA, în încercarea de a stimula vânzările.

Musk, care este deja cel mai bogat om din lume, are sarcina de a crește semnificativ vânzările Tesla și valoarea bursieră a companiei în următorul deceniu pentru a-și asigura un pachet salarial record. Acordul, aprobat de acționari în noiembrie, ar putea să îi aducă o plată de până la 1.000 de miliarde de dolari (740 de miliarde de lire sterline).

Ca parte a acordului, Musk trebuie, de asemenea, să vândă un milion de roboți umanoizi în următorii zece ani. Tesla a investit masiv în produsul său „Optimus” și în „Robotaxiurile” cu conducere autonomă.

Vânzările Tesla au scăzut puternic în primele trei luni din 2025, după reacțiile negative față de rolul lui Musk în administrația președintelui american Donald Trump.

Pe lângă Tesla, interesele de afaceri ale miliardarului includ și platforma de social media X, compania de rachete SpaceX și Boring Company, care construiește tuneluri.

Aceste angajamente, împreună cu conducerea Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (Doge) din administrația Trump, i-au determinat pe unii investitori să sugereze că Musk nu se concentrează suficient pe Tesla.

Ulterior, Musk a promis că își va reduce „semnificativ” implicarea în guvernul SUA.