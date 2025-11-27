Elon Musk a arătat viitorul cu Optimus: Videoclipul cu robotul umanoid ca paramedic, polițist sau muncitor pe șantier a ajuns viral

Fondatorul Tesla și SpaceX, Elon Musk, a postat pe rețelele sociale un videoclip generat de inteligență artificială, în care apare robotul umanoid Optimus. Postarea a adunat deja peste 54 de milioane de vizualizări și 440.000 de aprecieri.
În videoclip, robotul participă la o gamă largă de activități, inclusiv lucrări de construcții, antrenamente de arte marțiale, jocuri de noroc, patrularea străzilor ca polițist sau acțiuni casnice obișnuite.
Elon Musk și-a prezentat viziunea despre o lume viitoare în care roboții fac totul, de la patrularea străzilor până la intervenții medicale de urgență.
Optimus apare practicând judo într-o clasă de arte marțiale, lucrând pe un șantier de construcții, acordând prim ajutor de urgență, sau efectuând patrule alături de poliție. De asemenea, apare într-un cazinou în stil Las Vegas, împărțind cărți la blackjack și amestecând pachetul. În final, un alt robot este văzut plimbându-se pe o plajă, filmându-se în timp ce face un selfie.
— Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2025
„Inteligența artificială și roboții umanoizi vor elimina sărăcia”
Musk, în vârstă de 54 de ani, consideră că roboții sunt necesari pentru a face față deficitului global de forță de muncă, pe măsură ce ratele fertilității scad.
Săptămâna trecută, el a declarat la un forum de investiții că roboții umanoizi vor deveni cea mai mare industrie existentă, depășind chiar și smartphone-urile, „pentru că toată lumea va dori unul”.
El a adăugat: „Există practic un singur mod de a-i face pe toți bogați, iar acesta este AI și robotica. Inteligența artificială și roboții umanoizi vor elimina de fapt sărăcia.”