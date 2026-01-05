Casa lui JD Vance a fost vandalizată în toiul nopții. Un bărbat a fost reținut

<1 minut de citit Publicat la 17:24 05 Ian 2026 Modificat la 17:28 05 Ian 2026

Casa lui JD Vance a fost vandalizată în toiul nopții. Foto: Getty Images/13NewsNow

O persoană a fost reținută iar polițiștii au deschis o anchetă după un incident care a provocat pagube materiale la locuința din Ohio a vicepreședintelui ameerican JD Vance, au anunțat luni autoritățile, potrivit CNN.

Potrivit Serviciului Secret al SUA, familia Vance nu se afla în Ohio în momentul incidentului.

Imagini publicate de presa locală arată ferestre sparte la locuință. Un purtător de cuvânt al Serviciului Secret a precizat că un bărbat adult, a cărui identitate nu a fost făcută publică, a fost reținut „pentru provocarea de distrugeri, inclusiv spargerea unor ferestre la exteriorul unei locuințe personale asociate cu vicepreședintele JD Vance”.

Incidentul s-a produs la scurt timp după miezul nopții.

„Serviciul Secret al Statelor Unite colaborează cu Departamentul de Poliție din Cincinnati și cu Biroul Procurorului SUA, în timp ce sunt analizate deciziile privind eventualele acuzații”, a declarat Anthony Guglielmi, purtător de cuvânt al instituției.

Autoritățile investighează dacă persoana respectivă l-a vizat în mod direct pe JD Vance sau pe membrii familiei sale, a declarat un oficial federal pentru CNN.

Deocamdată, anchetatorii nu cred că suspectul a pătruns în interiorul locuinței.

Un oficial de la Casa Albă a confirmat pentru CNN că familia Vance părăsise deja orașul înainte ca incidentul să aibă loc.