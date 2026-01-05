Antena 3 CNN Politică Cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale au fost reduse cu 30% în 2025. Nicuşor Dan: "Mai mult decât m-am angajat"

Cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale au fost reduse cu 30% în 2025. Nicuşor Dan: "Mai mult decât m-am angajat"

Andrei Paraschiv
<1 minut de citit Publicat la 16:53 05 Ian 2026 Modificat la 17:04 05 Ian 2026
nicuşor dan preşedintele româniei
Pe 14 iulie 2025, într-o conferinţă de presă, Nicuşor Dan anunţa că Administraţia Prezidenţială îşi va diminua bugetul propriu cu 20% la rectificarea bugetară. Foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, luni, că au fost reduse cu 30% cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale în 2025, subliniind că această reducere este mai mare decât promitea în luna iulie, scrie Agerpres.

"Cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale în 2025 au fost reduse cu 30%, adică 30 de milioane de lei, mai mult decât m-am angajat în iulie", a precizat şeful statului pe pagina sa de Facebook.



Pe 14 iulie 2025, într-o conferinţă de presă, Nicuşor Dan anunţa că Administraţia Prezidenţială îşi va diminua bugetul propriu cu 20% la rectificarea bugetară.

"În momentul în care o să vină rectificarea bugetară pentru 2025, Administraţia Prezidenţială va propune o reducere cu 20% a bugetului propriu, pentru a participa la acest efort colectiv", spunea atunci şeful statului.

Această reducere, preciza el, reprezintă aproximativ 20 de milioane de lei. 

