Cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale au fost reduse cu 30% în 2025. Nicuşor Dan: "Mai mult decât m-am angajat"

Pe 14 iulie 2025, într-o conferinţă de presă, Nicuşor Dan anunţa că Administraţia Prezidenţială îşi va diminua bugetul propriu cu 20% la rectificarea bugetară. Foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, luni, că au fost reduse cu 30% cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale în 2025, subliniind că această reducere este mai mare decât promitea în luna iulie, scrie Agerpres.

"Cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale în 2025 au fost reduse cu 30%, adică 30 de milioane de lei, mai mult decât m-am angajat în iulie", a precizat şeful statului pe pagina sa de Facebook.





Pe 14 iulie 2025, într-o conferinţă de presă, Nicuşor Dan anunţa că Administraţia Prezidenţială îşi va diminua bugetul propriu cu 20% la rectificarea bugetară.



"În momentul în care o să vină rectificarea bugetară pentru 2025, Administraţia Prezidenţială va propune o reducere cu 20% a bugetului propriu, pentru a participa la acest efort colectiv", spunea atunci şeful statului.



Această reducere, preciza el, reprezintă aproximativ 20 de milioane de lei.