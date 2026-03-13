Ciucu anunță că-și face podcast: "Nu mă scălâmbăi trei secunde pe TikTok, să cultiv ură". A postat deja o poză cu pisica la microfon

Ciprian Ciucu a anunțat în avans că își face podcast și a postat o imagine cu o pisică și un microfon. Sursă colaj foto: Ciprian Ciucu / Facebook / Hepta

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că urmează să lanseze un podcast în perioada următoare, în care să prezinte politicile pe care le are în vedere pentru București.

Într-o postare pe Facebook, ilustrată cu o fotografie în care se văd o pisică și un microfon, edilul a precizat că activitatea va avea loc seara, în afara orelor de muncă și că își propunde să ducă podcastul în Top 20 la nivel național, până la sfârșitul anului.

"Eu nu am timp, chef și nici nu mă pricep să mă scălâmbăi pe TikTok să vă captez atenția în trei secunde și să cultiv ura cu live-uri la întâmplare (...)

Dacă vreți să înțelegeți Bucureștiul până în străfundurile sale, să aflați politicile pe care le avem în vedere pentru viitorul apropiat și mediu, să-i vedeți guvernarea și prin ochii mei, ai primarului, nealterată de titluri bombastice și înșelătoare, acest podcast vă este dedicat", a scris Ciucu pe Facebook.

Iubitor de animale, primarul general și-a luat la Primăria Generală o pisică adoptată, pe nume Cathy, care a fost rănită în urma unui accident rutier.

El a lăsat-o pe binecunoscuta Jessy la Primăria Sectorului 6, unde aceasta s-a adaptat bine, pe considerentul că "nu e ok ca pisicile să schimbe casa".

De asemenea, Ciucu are acasă o altă pisică, pe nume Mira.

Ciucu ar putea realiza podcastul împreună cu un jurnalist

El a menționat că nu a stabilit încă un nume pentru noul podcast și nici formatul, dar a dat de înțeles că ar putea face tandem cu un ziarist independent și ar putea, de asemenea, să includă și alți invitați.

Ciucu are o anumită experiență cu podcasturile

Un podcast este un program video sau radiofonic disponibil pe internet inclusiv după transmisie sau înregistrare, fiind în general organizat pe episoade.

Actualul primar general este familiarizat într-o anumită măsură cu participarea la conținutul creat pentru distribuție în mediul digital.

La începutul lunii trecute, el și-a surprins urmăritorii de pe Facebook cu un live din autobuz, în sectorul 6, în care anunța că bugetul STB, exagerat de mare în opinia sa, este la concurență cu al municipiului Brașov.

"Nu pot să dau 1,7 miliarde de lei/an unei companii scăpate de sub control, cu sute de șefi", spunea primarul în transmisia de la momentul respectiv.

Într-o altă conjunctură digitalizată, primarul s-a văzut nevoit să prezinte scuze colegilor de partid, după ce, în calitate de invitat la podcastul a doi jurnaliști, a făcut următoarea afirmație:

"Sunt mai mulți primari care se bucură de multă încredere în localitățile lor. Știți ce s-a întâmplat? S-a întâmplat așa: cei care au performat s-au ales primari, președinți de Consilii județene, iar cei care nu au performat s-au dus în Parlament."

După ce acest fragment din cadrul podcastului s-a viralizat pe internet, Ciprian Ciucu s-a deplasat la grupul PNL de la Camera Deputaților, pentru a se scuza pentru declarația la adresa colegilor parlamentari.