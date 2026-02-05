Ciucu, live din autobuz: "Nu pot să dau la STB un buget cât al Brașovului. Acolo sunt sute de șefi. Nu pot să le dau 1,7 miliarde/an"

Ciprian Ciucu cere conducerii STB să îl convingă de faptul că această companie nu trebuie să intre în insolvență. Foto: Ciprian Ciucu / Facebook / Agerpres

Primarul general Ciprian Ciucu a vorbit, joi, într-un live pe Facebook, despre problemele Societății de Transport București.

Ciucu, care a făcut transmisia dintr-un autobuz, susține că vrea să salveze STB și s-a plâns că a cerut un audit al societății, însă s-a lovit de opoziția consilierilor municipali.

Presa a relatat că intenția primarului general, de a majora costul călătoriilor STB, a fost, de asemenea, blocată de Consiliul General, săptămâna trecută.

Legat de situația financiară a STB, pe care a caracterizat-o drept "scăpată de sub control", Ciprian Ciucu a spus că el este, de fapt, cel care vrea să salveze compania, însă managementul trebuie să-l convingă de faptul că STB "nu trebuie să intre în insolvență.

"Situația financiară a STB este extrem, extrem de proastă. STB are în fiecare an bugetul orașului Brașov: 1,7 - 1,8 miliarde de lei. Pe ce se duc acești bani? Am vrut să aflu. Am cerut în Consiliul General să avem un audit, o evaluare, așa, de bun simț, să vedem ce se întâmplă în STB. Nu am fost lăsat de către Consiliul General, din toate partidele au votat.

S-au acumulat o serie de decizii greșite ale managementului companiei, poate și la nivelul 2, astfel încât plățile sau datoriile pe care le are Primăria la STB nu sunt suportabile bugetar în acest moment.

Efectiv nu ai de unde să iei sa-i dai STB-ului bugetul orașului Brașov, așa, doar ca să funcționeze.

Ciucu: Șefii din STB nu au crescut salariile șoferilor de ani de zile, dar au angajat personal TESA

Gândul meu în acest moment este în special la oamenii care muncesc, la șoferi, la vatmani (...) care au rămas pe aceleași salarii de ani și ani de zile, în timp ce managementul a continuat să facă angajări de personal TESA. S-a umflat atât de mult schema de personal la STB, încât nu a mai existat posibilitatea să crească salariile pentru pentru șoferi, pentru vatmani.

Deci eu am cerut acel audit. Nu mi s-a dat (...)

Lucrurile, cum să vă zic eu, sunt aproape scăpate de sub control în acest moment la STB. Am vorbit cu șoferi și cu vatmani (...) Nu am niciun fel de miză decât să redresez societatea.

Și oamenii îmi spun problemele lor. Se scoală la ora 3 dimineața ca să se ducă la muncă pe cel mai năpraznic ger: 'Nu avem motorină, nu avem piese de schimb, canibalizăm toate celelalte autobuze ca să putem să le scoatem în traseu. Autobuzele OTOKAR, 25 - 30 dintre ele stau în baze pentru că nu le putem scoate pe stradă, că sunt de foarte proastă calitate'. Și oamenii spun toate acestea.

Nu au mai fost creșteri salariale la șoferi și la vatmani de foarte mult timp. Dar dar alte contracte s-au făcut.

Avrut să văd și eu ce se plătește mai întâi: se plătește motorina, se plătesc piesele de schimb? Asta am vrut să văd cu acel audit care mi-a fost refuzat, nu altceva. Nu au vrut. În special PSD.

Ciprian Ciucu: Eu sunt cel care vrea să salveze STB, dar nu poți susține acest serviciu la 1,7 miliarde pe an

Mesajul meu din această dimineață este pentru vatmani, pentru șoferi. Oameni buni, orice se spune despre mine în acest moment, eu sunt cel care vrea să salveze compania. Problemele sunt uriașe, sunt absolut uriașe.

Prima condiție ca un serviciu public să se întâmple este ca el să fie suportabil bugetar în acest moment. La 1,7 - 1,8 miliarde pe an nu ai cum să susții acest serviciu.

Vreau să salvez în special locurile de muncă ale șoferilor, vatmanilor și ale muncitorilor. De ei este nevoie să se învârtă roata, nu de nu știu câte zeci de șefi. O sută și ceva de șefi și șefuleți.

M-am uitat pe organigrama aia. Sunt zeci de șefi. Sute. Nu exagerez când zic treaba aceasta. Să știți că nu e publică toată organigrama (STB) pe site.

Ciprian Ciucu: Am vorbit cu managementul și le-am spus 'Convingeți-mă că STB nu trebuie să intre în insolvență'

Eu am vorbit ceva cu managementul STB: 'Acum, eu sunt principalul vostru aliat. Trebuie să mă convingeți pe mine că această companie nu trebuie să intre în insolvență. Să mă convingeți, ca eu să pot să conving mai departe Guvernul de același lucru, să ne ajute financiar să ne mai scadă din datorii. Cumva, asta să se întâmple'.

Și le-am cerut un plan de reducere a cheltuielilor, să vedem cum putem reduce cheltuielile și crește veniturile. Adică, să se facă management.

Și ce a ieșit în STB? Ce se vorbea pe holuri? Că Ciucu le-a pus în vedere să facă reduceri de salarii. I-auzi! Eu am cerut soluții, nu am dat soluții. Soluțiile trebuie să vină de echipa de management (...)

Că așa, o societate comercială cu un buget nelimitat poate să conducă și un copil de 10 ani.

De fiecare dată când vor apărea zvonuri, fac un live și încă un live sau le spun oamenilor direct. S-a ajuns mult, mult, mult prea departe", a spus Ciucu.