Consiliul General București a respins creșterea tarifelor la STB. Prețul unei călătorii rămâne 3 lei

Foto: Hepta

Consiliul General al Municipiului București (CGMB), a respins joi majorarea tarifelor la STB. Proiectul primarului Ciprian Ciucu prevedea creșterea prețul unei călătorii de la 3 lei la 5 lei. PSD, alături de AUR și PUSL, s-a abținut la vot. Ședința a fost una tensionată pentru fiecare proiect, PSD abținându-se la toate cele propuse până acum, fiind astfel respinse.

Primarul general dorea creșterea prețului unei călătorii STB de la 3 la 5 lei, iar biletul comun cu metroul ar fi putut ajunge la 9 lei. În plus, pensionarii cu venituri de peste 3.000 de lei ar fi pierdut gratuitatea, iar amenzile se dublau.

Proiectul prevedea următoarele tarife:

două călătorii metropolitane - 10 lei

zece călătorii metropolitane - 40 de lei

abonament/24 ore - 14 lei

abonament/72 ore - 30 de lei

abonament/7 zile - 45 de lei

abonament/1 lună - 100 de lei

abonament redus 50%/1 lună - 50 de lei

abonament/ 6 luni - 500 de lei

abonament/12 luni - 900 de lei

călătorie la tarif special - supra-taxa - 200 de lei

Deși PSD a votat în favoarea proiectului la AGA (Adunarea Generală a Acționarilor), în ședință a decis să se abțină. Astfel, prețul biletelor, cât și beneficiile pensionarilor, rămân neschimbate.

Ciucu, a averitzat, în ședința CGMB, că la STB este o situație disperată. „Datoria către ANAF trebuie eșalonată, cu o plată lunară pe care nu am avut de unde să o plătim în ianuarie. Dacă nu o plătim în februarie, ANAF nu are cum să ne păsuiască, ne ia tramvaiele și autobuzele. ANAF preia transportul public în București”, a spus Ciucu.

Mai devreme, CGMB a respins cu 24 de voturi „pentru” şi 29 de abţineri, auditarea STB și Termoenergetica. PSD s-a abținut, alături de AUR. Ciucu a răbufnit în ședință, spunându-le consilierilor că „nu voi vă luați înjurăturile”.

În aceeași ședință, PSD s-a opuns și reorganizărilor plănuite de Ciucu. Primarul a vrut să reorganizeze „4 instituții care nu mai funcționează și trebuiau închise acum doi ani”, însă PSD a argumentat că „riscăm să votăm instituții pe hârtie, iar în practică să apară blocaje”, subliniind faptul că trebuie „să ne comunicați concret care este planul de tranziție și cum asigurăm continuarea activităților”.