Scandal în ședința Consiliului General București. PSD se opune tăierilor lui Ciucu. „E vorba de 4 instituții nefuncționale”

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu. Foto: Agerpres

Este scandal în ședința Consiliului General al Municipiului București (CGMB), unde PSD se opune tăierilor lui Ciprian Ciucu. Florentina Gherghiceanu, consilier general, i-a reproșat lui Ciucu că „riscăm să votăm instituții pe hârtie, iar în practică să apară blocaje”. În replică, primarul a spus că „e vorba de 4 instituții care nu mai funcționează și trebuiau închise acum doi ani”, fiind vorba de Centrul Expo Arte, Centrul pentru Tineret, Centrul pentru Seniori, Centrul Cultural Lumina, potrivit unor surse Antena 3 CNN.

„Grupul PSD solicită retragerea punctelor 5, 6 și 8. Sunt proiecte privind transferuri și reorganizări în zona culturală. Nu contestăm ideea de reorganizare, dar nu putem vota astăzi în forma actuală. Trebuie să știm clar cine și ce face. Riscăm să votăm instituții pe hârtie, iar în practică să apară blocaje. Să ne comunicați concret care este planul de tranziție și cum asigurăm continuarea activităților”, a spus Gherghiceanu.

În replică, primarul a spus că „e vorba de 4 instituții care nu mai funcționează și trebuiau închise acum doi ani”.

„Nu este vorba de o reformă. Este vorba de închiderea a patru instituții care nu mai funcționează. Trebuiau să fie închise de doi ani. Am găsit referate pentru ca ele să fie închise. Cumulează un buget anual de 7,7 milioane de lei pe chirii și cheltuieli care nu își justifică existența. Nu înțeleg de ce să lungim această situație, nu știu de ce nu le votați. Nu e o reformă, ci acoperim o gaură. Nu am motiv să le scot de pe ordinea de zi. Vă rog să dați un vot. Este testul dacă mai există sau nu o majoritate. PSD nu are o problemă cu proiectele, ci este un statement politic al PSD. O să respect PSD, dar să veniți să cereți să le scot este de neînțeles. Haideți să testăm majoritatea”, a replicat Ciucu.

Ulterior, proiectul a fost respins la vot, unde PSD s-a abținut.

„Cred că asist la definiția formelor fără fond. Partidul populist care se plânge de lipsa banilor pentru stimulente refuză să oprească robinetul. Acestui partid populist i s-a alăturat un altul și mai populist”, a spus Diana Mardarovici, consilier PNL, făcând referire la AUR.

„Noi reprezentăm sursa și resursa inițiativei. Majoritatea, din ceea ce cunosc, a fost una explicită în perioada interimatului. O mostră de respect față de CGMB este să nu îți surprinzi aliații. Vin și vă rog să facem reforme de substanță, să abandonăm politica, chiar cu riscul de a pierde peste doi ani. Aceste propuneri sunt strict de formă. Vă invităm să propunem o reformă de substanță, ca să nu ne mai trezim în situația în care suntem surprinși. Nu mai vreau să facem lucruri de nota 7, ci de 10”, a argumentat și consilierul PSD Adrian Vigheciu.

În plus, a fost la vot și un proiect propus de Ciucu pentru ca Bucureștiul să candideze pentru a fi gazda, anul viitor, a Smart Cities Forum. Proiectul a picat deoarece consilierii PSD s-au abținut.

„Înțeleg că testați o majoritate, dar ce aveți cu bucureștenii? PMB a mai candidat acum doi ani. Faptul că nu dați șansa PMB de a participa în această competiție nu este de natură să crească, ci să blocheze”, a spus Ciucu.