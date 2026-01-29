CGMB a respins auditarea STB și Termoenergetica. PSD s-a abținut, alături de AUR. Ciucu: „Nu voi vă luați înjurăturile”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. Foto: Hepta

După ce consilierii PSD din Consiliul General al Municipiului București (CGMB) s-au opus tăierilor lui Ciucu, următorul subiect fierbinte al ședinței a fost proiectul de audit extern la STB și Termoenergetica. Primarul Capitalei a răbufnit în ședință deoarece știe doar „ce i se bagă pe sub nas” despre probleme din cele două companii, spunându-le consilierilor că „nu voi vă luați înjurăturile”. „Îmi dați voie să știu ce se întâmplă la STB și Termoenergetica? Cui îi e frică de transparență, de audit?”, a spus Ciucu. Ulterior, proiectul pentru audit extern a picat la vot, deoarece consilierii PSD, AUR și PUSL s-au abținut.

„Văd că sunt două opinii în sală. Unii spun că nu e nicio problemă, alții spun că sunt multe. Nu voi vă luați înjurăturile. Responsabilitatea o am eu. Pe mine mă înjură oamenii. Înțeleg, au fost audituri. Pe mine nu mă interesează un simplu audit de legalitate, ci unul de performanță. De ce se plătesc anumite contracte și nu cele esențiale? Nu am niciun control asupra STB, asupra Termoenergetica. Votați. Cui îi e frică de transparență, de audit?”, a spus Ciucu.

El i-a întrebat pe consilieri dacă, atunci „când voi fi scos și înjurat că nu e ok, măcar îmi dați voie să știu ce se întâmplă acolo?”. El a subliniat că o sa le ceară bucureștenilor să îi dea Consiliul data viitoare, deoarece acum are un Consiliu care nu „îl lasă” să știe.

„Eu, când voi fi scos și înjurat că nu e ok, măcar îmi dați voie să știu ce se întâmplă acolo? Îmi dați și mie voie să știu ce se întâmplă în STB sau în Termoenergetica, în afară de ce mi se bagă pe sub nas? O să le spun bucureștenilor: Dați-mi Consiliu data viitoare. Am un Consiliu care nu mă lasă. Dragi bucureșteni, nu controlez CA-urile, procedura la STB a fost începută înainte să fiu primar general. Nu am un control pe aceste companii. Tot ce am cerut a fost ca CGMB să îmi dea voie, mă bazam că o să primesc acest vot”, a continuat Ciucu.

Consiliul General al Capitalei a respins, joi, cu 24 de voturi „pentru” şi 29 de abţineri, proiectul care prevedea achiziţionarea de servicii de audit extern în vederea efectuării unei analize de diagnostic pentru evaluarea situaţiei financiare, operaţionale şi manageriale a STB şi a Companiei Municipale Termoenergetica, scrie Agerpres.



Conform referatului de aprobare, ambele entităţi au acumulat datorii foarte mari către furnizori şi către statul român, datorii care „grevează bugetele celor două societăţi şi periclitează asigurarea continuităţii prestării celor două servicii publice”.



„Dimensiunile datoriilor acumulate impun efectuarea unor audituri externe în scopul identificării naturii pierderilor financiare survenite şi a valorilor lor exacte, pentru a putea fi recuperate şi pentru a corecta mecanismele care au condus la producerea lor”, se arată în document.



La data de 5 ianuarie, datoriile companiei Termoenergetica se ridicau la 1,6 miliarde de lei, din care 1,4 miliarde de lei către Elcen. La aceeaşi dată, creanţele totale ale companiei se ridicau la 723 de milioane de lei, din care suma datorată de Municipalitate în contul subvenţiei pentru populaţie era de 590 de milioane de lei.



Astfel, diferenţa dintre datoriile companiei şi creanţele sale era de 887 de milioane de lei.



În ceea ce priveşte STB, la data de 16 ianuarie, plăţile restante către furnizori se ridicau la 100 de milioane de lei, din care 8,1 milioane de lei către furnizorul de energie electrică. De asemenea, într-o adresă a STB se arată că există furnizori care „au cesionat creanţa asupra STB SA către instituţii financiare nebancare, iar nerespectarea termenelor de plată a datoriilor către aceştia conduce automat la executarea silită”.

Mai devreme în ședință, PSD s-a opuns reorganizărilor plănuite de Ciucu. Primarul a vrut să reorganizeze „4 instituții care nu mai funcționează și trebuiau închise acum doi ani”, însă PSD a argumentat că „riscăm să votăm instituții pe hârtie, iar în practică să apară blocaje”, subliniind faptul că trebuie „să ne comunicați concret care este planul de tranziție și cum asigurăm continuarea activităților”.