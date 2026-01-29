Ciprian Ciucu avertizează că ANAF „preia transportul public” dacă STB nu plătește datoriile: Ne ia autobuzele și tramvaiele

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a spus joi, în ședința Consiliului General al Municipiului București (CGMB), că la STB este o situație disperată. „Datoria către ANAF trebuie eșalonată, cu o plată lunară pe care nu am avut de unde să o plătim în ianuarie. Dacă nu o plătim în februarie, ANAF nu are cum să ne păsuiască, ne ia tramvaiele și autobuzele. ANAF preia transportul public în București”, a spus Ciucu. El a subliniat faptul că, dacă nu se crește prețul biletelor, „este foarte puțin probabil să evităm insolvența”.

„PSD a votat studiul în AGA. De abia aștept să văd cum nu mai votează în Consiliu. Proiectul era pregătit dinainte să vin eu, dar a fost campanie. Am pus pe ordinea de zi proiectul pentru că sunt extrem de îngrijorat cu privire la situația STB, o situație disperată. Doar 17% din bugetul STB este acoperit din tarif. Datoria către ANAF trebuie eșalonată, cu o plată lunară pe care nu am avut de unde să o plătim în ianuarie”, a spus Ciprian Ciucu.

El a sublinit că, dacă nu se plătește suma restantă în februarie, „ANAF nu are cum să ne păsuiască, ne ia tramvaiele și autobuzele”.

„Dacă nu o plătim în februarie, ANAF nu are cum să ne păsuiască, ne ia tramvaiele și autobuzele. ANAF preia transportul public în București. ANAF poate să ceară insolvența companiei. Unii spun că Ciucu se plânge. Nu mă plâng, vă spun că situația este dezastruoasă. Cred că am soluții. Iubesc orașul acesta. Dacă nu creștem tariful, este foarte puțin probabil să evităm insolvența”, a argumentat Ciucu.

Și acest proiect a fost respins în ședință, unde PSD s-a abținut, alături de AUR și PUSL. Mai devreme, CGMB a respins cu 24 de voturi „pentru” şi 29 de abţineri, auditarea STB și Termoenergetica. PSD s-a abținut, alături de AUR. Ciucu a răbufnit în ședință, spunându-le consilierilor că „nu voi vă luați înjurăturile”.

În aceeași ședință, PSD s-a opuns și reorganizărilor plănuite de Ciucu. Primarul a vrut să reorganizeze „4 instituții care nu mai funcționează și trebuiau închise acum doi ani”, însă PSD a argumentat că „riscăm să votăm instituții pe hârtie, iar în practică să apară blocaje”, subliniind faptul că trebuie „să ne comunicați concret care este planul de tranziție și cum asigurăm continuarea activităților”.