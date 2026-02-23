Ciucu: "Politicienii care au performat au ajuns primari. Restul au ajuns în Parlament". Apoi, primarul dus la partid să-și ceară scuze

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL şi primar general al Capitalei. Sursa foto: Agerpres

Primarul general Ciprian Ciucu a făcut o declarație în urma căruia s-a văzut nevoit să meargă la partid și să-și ceară scuze.

Într-un podcast la care a fost întrebat despre posibilitatea ca PNL să aibă "o rezervă" la premierul Ilie Bolojan, fost primar al municipiului Oradea, Ciucu a dat următorul răspuns:

"Sunt mai mulți primari care se bucură de multă încredere în localitățile lor. Știți ce s-a întâmplat? S-a întâmplat așa: cei care au performat s-au ales primari, președinți de consilii județene, iar cei care nu au performat s-au dus în Parlament. Cam așa se întâmplă."

Când i s-a atras atenția că riscă, cu astfel de declarații, să-și atragă ostilitatea inclusiv din partea parlamentarilor liberali, Ciucu a încercat să atenueze franchețea primului său răspuns.

"Vreau să spun că această problemă este structurală în mai multe partide. Evident, am foarte mulți colegi parlamentari și cred că va trebui să încep să-i promovez și eu, pentru că sunt chiar buni, inclusiv tinerii", a afirmat el.

Ciucu: Susținerea în PNL pentru îndepărtarea de PSD este de două treimi

Ciucu, care este și prim-vicepreședinte PNL, a fost întrebat apoi dacă este "rezerva politică" a lui Ilie Bolojan.

"Nu, nu vreau să îmi asum acest rol, pentru că am un oraș foarte, foarte complex de condus și vreau să îmi dedic viața în următoarea perioadă doar acestui proiect", a fost răspunsul său.

O altă întrebare a vizat îndepărtarea PNL de PSD, în favoarea căreia Ciucu s-a pronunțat recent.

"Credeți că aveți suficientă susținere, simpatie, influență, spuneți-i cum vreți, în interiorul Partidului Național Liberal, astfel încât dumneavoastră, de unul singur sau împreună cu Ilie Bolojan, să reformați partidul acesta care, de 10 ani, este în tot felul de alianțe cu PSD, de nu mai știi care e PSD și care e PNL?" a fost el întrebat.

"În acest moment, am cam două treimi. Cu siguranță", a estimat primarul general.

După ce acest fragment din cadrul podcastului s-a viralizat pe internet, Ciprian Ciucu s-a deplasat, luni, la grupul PNL la Camera Deputaților sa își cearcă scuze pentru cele afirmate la adresa colegilor din Parlament.

Ciucu le-a spus deputaților liberali că a făcut "o declarație nefericită", pe care o regretă, și nu a exclus să ajungă, el însuși, în forul legislativ după încheierea mandatului de primar.