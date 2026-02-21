Ciprian Ciucu cere ruptura de PSD: Această disociere este existenţială pentru liberali. Nu voi susține niciodată o nouă USL

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL şi primar general al Capitalei. Sursa foto: Agerpres

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat sâmbătă, la Digi24, că desprinderea Partidului Național Liberal (PNL) de Partidul Social Democrat (PSD) este o chestiune "existențială" pentru liberali. Primarul general al Capitalei a mai afirmat că nu ar susține niciodată formarea unei noi "Uniuni Social Liberale" (USL).

"PNL trebuie să-şi regăsească sufletul în acest moment, PNL trebuie să decidă ca nu mai vrea USL 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. PNL nu trebuie să mai aibă încredere într-o guvernare cu PSD, această disociere este existenţială pentru noi, nu toţi sunt convinşi, eu sunt convins de acest lucru, din ce în ce mai convins", a declarat Ciprian Ciucu, sâmbătă, la Digi24.

În timpul declaraţiilor, prim-vicepreședintele PNL a mai menţionat că partidul are nevoie să se ",reîmprospăteze" începând cu Bucureştiul.

Ciprian Ciucu admite ca în PNL există "un PNL Bolojan-Ciucu", dar şi un curent opus acestuia, spunând însă ca cei care sunt de acord cu ideile preşedintelui Ilie Bolojan sunt "majoritari, larg majoritari, blocaţi de o minoritate de blocaj".

El spune că pe proiectele cu privire la care au existat "disonanţe", au fost 36 de voturi – "pentru" şi aproximativ 17 – "împotrivă".