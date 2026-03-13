Cresc chiriile pentru locuințele "convenabile", anunță Ciucu. "Cei care îndeplinesc criteriile de protecție socială vor fi protejaţi"

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, la şedinta de astăzi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Sursa foto: Agerpres

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat vineri că a fost aprobat în Consiliul General al Municipiului Bucureşti proiectul privind actualizarea chiriilor pentru locuinţele "convenabile", după ce a rămas neschimbat aproape 20 de ani. Potrivit declaraţiilor sale, a introdus un amendament prin care persoanele care îndeplinesc criteriile de protecție socială vor fi protejate. Edilul a relatat și un episod surprinzător petrecut în timpul ședinței: un bărbat care locuiește în zona Grădina Icoanei, între două ambasade, a venit să-l certe, acesta din urmă plătind o chirie de aproape 400 de lei chirie un apartament de 120 de metri pătrați.

Vestea că a fost aprobat proiectul privind actualizarea chiriilor pentru locuinţele "convenabile" a fost dată de primarul general al Capitalei într-o postare pe Facebook, unde a subliniat că viceprimarul Stelian Bujduveanu a muncit cel mai mult la redactarea acestui proiect.

"A fost aprobat proiectul privind actualizarea chiriilor pentru locuințele "convenabile", după ce nu a mai fost actualizat de cca. 20 de ani. Am propus un amendament pentru ca persoanele care îndeplinesc critetiile de protecție socială să fie protejate.

Altfel, «fun fact», a venit în şedintă să mă certe un domn care locuiește pe undeva pe lângă Grădina Icoanei, între două ambasade, care plăteşte în jur de 400 de lei pentru 120 mp. Am rămas certat dar măcar am făcut nițică drepate sutelor de mii de bucureșteni care în ultimii 20 de ani și-au luat case prin credite imobiliare la care au platit și încă plătesc pe 20 sau 30 de ani. Cunosc sentimentul", a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Edilul general al Bucureştiului a mai precizat că a dispus ca Poliția Locală a Municipiului București și Corpul de Control să verifice temeinic fiecare apartament, după ce au apărut informații potrivit cărora unele locuințe ar fi fost transformate ilegal în unități Airbnb, iar alte spații ar fi fost preluate de ONG-uri false.

"Altfel, am ordonat ca Poliția Locală a Municipiului București și Corpul de Control să verifice temeinic apartament cu apartament. Am informații că unele au fost transformate ilegal în Airbnb-uri și unele spații luate de ong-uri fake (respect ONG-urile serioase, nu e cazul lor), făcute terase/restaurante.

Voi face, dupa 35 de ani, lumină în activele patrimoniale ale Bucureștiului! La redactarea acestui proiect cel mai mult a muncit Viceprimarul Stelian Bujduveanu. Mă bucur că l-am putut pune pe ordinea de zi și că a fost votat!", a mai transmis Ciprian Ciucu pe cunoscuta reţea socială.