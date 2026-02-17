Chiriile șocante găsite de Ciprian Ciucu la "locuințele convenabile" din București: 171 de lei pentru 3 camere

Potrivit edilului, ar fi vorba de 4.050 de astfel de locuințe. Sursa colaj foto: Facebook/Ciprian Ciucu

Primarul general al municipiului Bucureşti, Ciprian Ciucu, a anunţat marţi majorări ale chiriilor pentru "locuințele convenabile" administrate de Primăria Capitalei, după ce a descoperit că unele apartamente sunt închiriate la prețuri neschimbate de aproape 20 de ani. În prezent, o locuință cu trei camere poate fi ocupată cu doar 171 de lei pe lună, iar un apartament cu o cameră costă 115 lei. Anul trecut, aceste locuințe au adus încasări la Administrația Fondului Imobiliar (AFI) de aproximativ 50 de milioane de lei, însă după actualizarea chiriilor, veniturile ar putea crește până la circa 500 de milioane de lei, a mai precizat Ciprian Ciucu.

Anunţul a fost făcut de edilul general al Bucureştiului într-o postare pe Facebook, unde a publicat şi şase fotografii cu blocurile în care a descoperit "locuinţele convenabile". Potrivit afirmaţiilor făcute de Ciprian Ciucu, tarifele actuale înseamnă în medie 0,85 lei pe metrul pătrat, iar actualizarea lor ar urma să aducă sume de până la zece ori mai mari, în funcție de zonă. De exemplu, chiria pentru trei camere ar putea ajunge la 1.960 de lei în zona centrală și 1.120 de lei în zona C, în timp ce pentru două camere ar urca la 1.568 de lei în centru.

"Treaba mea ca primar este să găsesc soluții de finanțare corecte pentru a echilibra cât de cât bugetul Primăriei Capitalei! Și da, trebuie să mă uit și în multitudinea de sisteme pe care le administrăm, nu doar către bănci. De aceea, o măsură corectă este să aducem la zi prețul chiriilor pentru «locuințele convenabile» pe care le administrează Administrația Fondului Imobiliar (AFI). Aceste chirii nu au mai fost actualizate din anul 2007, adică de aproape 20 de ani!", a scris primarul general al Capitalei pe contul său oficial de Facebook.

Ulterior, oficialul a mai făcut următoarele precizări: "Să vă dau câteva example. Acum, o chirie pentru un apartament cu o cameră costă 115 lei, pentru cca. 35 mp. După actualizare va costa 980 de lei în zona A (zona centrală) și 560 de lei în zona C.

Pentru un apartament cu două camere chiria este 147 lei, pt 56 mp. După actualizare va costa 1.568 de lei în zona A (zona centrală) și 896 de lei în zona C.

Pentru o locuință cu trei camere chiria este 171 lei, pt. 70 mp. După actualizare va fi de 1.960 de lei în zona A (zona centrală) și 1.120 de lei în zona C. Să fie mai clar despre ce vorbim... acum pretul mediu pentru o locuință convenabilă este de 85 de bani (0,85 lei) pe metrul pătrat".

Ciprian Ciucu susține că măsura este necesară pentru echilibrarea bugetului și pentru o valorificare corectă a patrimoniului orașului. Cele aproximativ 4.050 de locuințe vizate au generat anul trecut încasări de circa 50 de milioane de lei, însă, după actualizare, veniturile estimate ar putea ajunge la 500 de milioane de lei.

"Nu știu cine ocupă aceste apartamente, nu știu cum au fost atribuite, aceste contracte sunt istorice, cele mai multe au fost atribuite în urma cu 20 - 30 de ani, dar mi se pare doar normal ca cel puțin chiriașii să plătească un preț corect pentru că aceste proprietăți aparțin tuturor bucureștenilor. Vorbim despre 4.050 de astfel de locuințe.

Anul trecut AFI/PMB a încasat din chirii cca. 50 de milioane de lei. În urma acestor actualizări estimăm că AFI va încasa cca. 500 milioane de lei. Nu este deloc puțin! Voi promova acest proiect pe ordinea de zi!

Voi continua să vin cu măsuri prin care să valorificăm activele Bucureștiului, chiar dacă ele nu sunt populare și înseamnă voturi mai puține. Trebuie să facem ceea ce este corect să facem pentru orașul nostru!", a mai precizat edilul general al municipiului Bucureşti.