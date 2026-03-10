Rogobete a anunţat că nouă spitale din România primesc 522 de milioane de euro din fonduri europene pentru finalizarea lucrărilor

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii. Sursa foto: Agerpres

Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a anunţat că Bruxelles-ul a aprobat transferul fondurilor europene pentru nouă spitale aflate în construcție în România, proiecte care vor fi mutate din Planul Național de Redresare și Reziliență în Programul Sănătate 2021–2027. Acest lucru va permite continuarea lucrărilor și finalizarea investițiilor.

"Comisia Europeană a aprobat astăzi transferul fondurilor europene pentru 9 spitale noi din România, proiecte mutate din PNRR în Programul Sănătate 2021–2027.

Asta înseamnă un lucru simplu: șantierele continuă și aceste spitale vor fi finalizate.

După luni de muncă tehnică și negocieri cu instituțiile europene, demersurile începute anul trecut în august ajung astăzi la un rezultat concret. În perioada imediat următoare vom semna contractele noi de finanțare, iar lucrările pot continua într-un ritm accelerat.

522 milioane de euro vor fi transferate către Programul Sănătate 2021–2027 pentru a asigura finalizarea acestor investiții majore.

Unitățile medicale care vor beneficia de această finanțare sunt:

Spitalul Județean de Urgență Oradea

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

Institutul Regional de Oncologie Timișoara

Spitalul Județean de Urgență Bacău

Spitalul Județean de Urgență Argeș

Spitalul Județean de Urgență Vaslui

Spitalul Județean de Urgență Giurgiu

Spitalul Militar de Urgență „Dr. Ion Jianu” Pitești

Spitalul de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” București

În paralel, alte 8 spitale rămase în PNRR sunt deja într-un stadiu avansat de implementare, iar unul dintre ele este deja dat în folosință – Spitalul Județean de Urgență Bistrița-Năsăud.

La acestea se adaugă cele 3 centre pentru mari arși, care sunt în pregătire pentru a fi date în folosință, precum și Spitalul Regional de Urgență Craiova, unde lucrările avansează într-un ritm accelerat.

În total, vorbim despre 21 de spitale noi pentru România, toate începute în paralel în anul 2022. Este fără precedent în istoria postdecembristă a sistemului de sănătate", a transmis Alexandru Rogobete.