Protest față de AI: 10.000 de scriitori au publicat o carte goală. Singurul conținut e lista cu numele lor

Exemplare ale lucrării sunt distribuite participanților la Târgul de carte de la Londra. Foto: captură dontstealthisbook.com/ Getty Images

Mii de autori, între care Kazuo Ishiguro, Philippa Gregory și Richard Osman, au publicat o carte „goală” pentru a protesta față de firmele AI care se folosesc de munca lor fără permisiune. În volumul „Don’t Steal This Book” („Nu fura această carte”) singurul conținut este lista cu numele celor 10.000 de scriitori. Protestul inedit vine după ce întreaga industrie creativă din Marea Britanie este revoltată de propunerea Guvernului de le permite companiilor de inteligență artificială să se folosească de conținutul lucrărilor lor fără să plătească drepturi de autor sau să ceară permisiune, relatează The Guardian.

Aproximativ 10.000 de scriitori au contribuit la cartea „Don’t Steal This Book” („Nu fura această carte”), în care singurul conținut este o listă cu numele lor. Exemplare ale lucrării sunt distribuite participanților la târgul de carte de la Londra, marți, cu o săptămână înainte ca guvernul britanic să publice o evaluare privind costul economic al schimbărilor propuse în legislația drepturilor de autor.

Industria AI e „construită pe muncă furată…luată fără permisiune sau plată”

Până pe 18 martie, miniștrii trebuie să prezinte o evaluare a impactului economic, precum și un raport privind progresul unei consultări legate de reforma legală, pe fondul nemulțumirii tot mai mari a profesioniștilor din domeniul creativ în legătură cu modul în care lucrările lor sunt folosite de companiile de inteligență artificială.

Cel care a organizat protestul inedit, Ed Newton-Rex, compozitor și activist pentru protejarea drepturilor de autor ale artiștilor, a declarat că industria AI este „construită pe muncă furată… luată fără permisiune sau plată”.

El a adăugat: „Aceasta nu este o crimă fără victime – inteligența artificială generativă concurează cu oamenii ale căror lucrări au fost folosite pentru a o antrena, răpindu-le mijloacele de trai. Guvernul trebuie să protejeze creatorii din Marea Britanie și să refuze legalizarea furtului de lucrări creative de către companiile de AI.”

Printre alți autori care și-au adăugat numele în carte se numără autorul seriei Slow Horses, Mick Herron; scriitoarea Marian Keyes; istoricul David Olusoga; și Malorie Blackman, autoarea romanului „Noughts and Crosses”.

„Nu este deloc nerezonabil să ne așteptăm ca firmele de AI să plătească pentru utilizarea cărților autorilor”, a spus Blackman.

Pe coperta din spate a cărții goale scrie: „Guvernul Regatului Unit nu trebuie să legalizeze furtul de cărți în beneficiul companiilor de inteligență artificială.”

Editorii vor lansa, de asemenea, o inițiativă de licențiere pentru AI la târgul de carte de la Londra. Publishers’ Licensing Services, o organizație nonprofit din industrie, înființează un sistem colectiv de licențiere și a invitat sectorul editorial să se înscrie, în speranța că acesta va oferi acces legal la lucrările publicate.

Inteligența artificială are nevoie de cantități uriașe de date, inclusiv lucrări protejate prin drepturi de autor, preluate de pe internet (copii piratate), fără nicio formă de plată, pentru a dezvolta instrumente precum chatboți și generatoarele de imagini. Acest lucru a stârnit îngrijorare în rândul profesioniștilor și companiilor din domeniul creativ din întreaga lume și a dus la procese pe ambele maluri ale Atlanticului.

Anul trecut, Anthropic, o companie importantă din domeniul AI și dezvoltatoarea chatbotului Claude, a acceptat să plătească 1,5 miliarde de dolari pentru a încheia un proces colectiv intentat de autori de cărți, care au susținut că startup-ul a folosit copii piratate ale lucrărilor lor pentru a-și antrena produsul principal.

Artiștii britanici, revoltați de propunerea Guvernului

Artiștii britanici au reacționat cu indignare la principala propunere a guvernului din cadrul consultării. Aceasta prevede permiterea companiilor de AI să folosească lucrări protejate de drepturi de autor fără permisiunea proprietarului – cu excepția cazului în care acesta a semnalat că dorește să se retragă din proces.

Elton John se numără printre artiștii care au protestat împotriva relaxării legislației privind drepturile de autor, numind guvernul „niște ratați absoluți”.

Pe lângă propunerea principală a guvernului, miniștrii au sugerat încă trei opțiuni:

menținerea situației actuale;

obligarea companiilor de AI să obțină licențe pentru utilizarea lucrărilor protejate de drepturi de autor;

permiterea utilizării acestor lucrări protejate de dreptul de autor fără posibilitatea de retragere pentru companiile din domeniul creativ și creatorii operelor;

Guvernul a refuzat, de asemenea, să excludă posibilitatea unei derogări de la drepturile de autor pentru utilizarea materialelor în scopuri de „cercetare comercială”, lucru de care profesioniștii din domeniul creativ se tem că ar putea fi exploatat de firmele de AI pentru a prelua lucrările artiștilor fără permisiune.

Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat: „Guvernul dorește un regim al drepturilor de autor care să valorizeze și să protejeze creativitatea umană, să inspire încredere și să stimuleze inovația. Vom continua să colaborăm îndeaproape cu sectorul creativ pe această temă și ne vom respecta angajamentul de a informa Parlamentul până pe 18 martie.”