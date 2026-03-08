O sculptură de Brâncuși ar putea deveni cea mai scumpă operă a artistului: „Danaida”, estimată la 100 de milioane de dolari

sursa foto: Christie`s

O sculptură a lui Constantin Brâncuși ar putea stabili un record spectaculos la o licitație organizată în luna mai de casa Christie’s din New York. Estimările indică faptul că lucrarea ar putea ajunge la 100 de milioane de dolari, relatează Digi 24.

Este vorba despre „Danaida” (1913), un cap de bronz cu patină maro și foiță de aur, pentru care specialiștii casei de licitații estimează o valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari – o sumă fără precedent pentru o operă a sculptorului român.

Lucrarea a aparținut colecției magnatului media Samuel Irving Newhouse, care a cumpărat-o în 2002 la Christie’s pentru 18,2 milioane de dolari. La acel moment, suma a reprezentat un record pentru o sculptură de Brâncuși.

De-a lungul timpului, Christie’s a intermediat vânzarea celor mai scumpe șapte lucrări ale artistului modernist român. Cea mai valoroasă rămâne „La jeune fille sophistiquée” (Portretul lui Nancy Cunard), adjudecată în 2018 pentru 71,2 milioane de dolari. „Si Newhouse era dispus să plătească orice preţ pentru o lucrare pe care şi-o dorea”, scrie istoricul de artă şi curatorul Mark Rosenthal într-un eseu pentru Christie’s în 2019.

Sculptura lui Brâncuși va fi prezentată într-o sesiune de licitații care include între 35 și 40 de lucrări din colecția lui Samuel Irving Newhouse. Printre ele se află și picturi semnate de Jackson Pollock, Pablo Picasso și Jasper Johns, potrivit dealerilor de artă. Întreaga selecție a fost evaluată de Christie’s la aproximativ 450 de milioane de dolari.