Fotografia făcută în momentul arestării fostului prinț Andrew a fost expusă pe un perete la Luvru

Fotografie făcută fostului prinț Andrew (aflat pe unul din locurile din spatele mașinii) în momentul arestării sale. Foto: Profimedia Images

Un tablou cu celebra fotografie făcută fostului prinț Andrew în momentul în arestării sale a fost expusă la Luvru, de către un grup de activiști, informează Euronews.

Grupul de activiști „Everybody Hates Elon” („Toată lumea îl urăște pe Elon”) a postat pe rețelele de socializare o înregistrare video în care o persoană agață pe un perete gol din interiorul muzeului Luvru o copie înrămate a respectivei fotografii în care fostul duce de York a fost surprins în momentul în care părăsea, în stare de arest, o secție de poliție din Marea Britanie.

Andrew Mountbatten-Windsor's 'infamous' photo, which was taken as he was driven away from a police station, has been hung in the Louvre.



Astfel, pentru 15 minute (cât a durat până ce reprezentanții muzeului au dat jos „tabloul”), Mona Lisa și Venus din Milo au împărtășit celebritatea la Luvru alături de fostul prinț Andrew.

Activiștii au găsit chiar și un titlu pentru „tabloul” cu Andrew: „Acum transpiră”. Titlul face referire la o afirmație similară făcută de Andrew, în cadrul unui interviu din 2019, în care acesta spunea: că „nu poate transpira” (un joc de cuvinte: „to sweat” înseamnă, în engleză, și „a transpira” și „a nu-și face griji”) în privința acuzațiilor care i se aduceau.

Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat săptămâna trecută, sub suspiciunea de abuz de putere în exercitarea unei funcții publice, potrivit informațiilor obținute de BBC.

Măsura arestării s-ar datora unor documente din perioada în care prințul era trimis comercial al Regatului Unit, pe care acesta i le-ar fi transmis lui Jeffrey Epstein, în ciuda faptului că funcția sa impunea obligații de confidențialitate.

În Anglia, abuzul de putere în funcție publică este o infracțiune de drept comun care privește „abuzul sau neglijența gravă și intenționată a puterii sau responsabilităților funcției publice deținute”, conform Crown Prosecution Service, instituția care urmărește penal cazurile investigate de poliție în Anglia și Țara Galilor.

Fostul prinț Andrew a fost reținut de poliție pentru 12 ore înainte de a fi eliberat.