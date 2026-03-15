Sam Altman face un anunț bizar despre coabitarea dintre AI și oameni: „Va fi ca electricitatea sau apa, iar eu voi încasa facturile”

2 minute de citit Publicat la 23:44 15 Mar 2026 Modificat la 23:57 15 Mar 2026

Imaginea lui Sam Altman, proiectată pe ecrane la summit-ul BlackRock din Washington, 11 martie 2026. Șeful OpenAI anticipează că Inteligența Artificială va deveni o utilitate, precum apa și curentul electric. Foto: Getty Images

Sam Altman, directorul OpenAI - confruntat cu un val de reacții negative după ce a semnat cu Pentagonul contractul denunțat de Anthropic - a făcut recent o premoniție neobișnuită despre rolul AI în viața oamenilor.

Altman a fost prezent miercuri la Summit-ul BlackRock dinSUA și a fost surprins într-o discuție cu Adebayo Ogunlesi, membru în Consiliul de administrație al OpenAI.

„Vedem un viitor în care Inteligența Artificială este o utilitate, precum electricitatea sau apa, iar oamenii o cumpără de la noi în mod contorizat. Este importat să creăm AI 'prea ieftină pentru a fi contorizată', pentru a împrumuta o veche expresie din industria de energie, care însă nu a funcționat chiar așa", a spus el.

Presa de specialitate notează că figura de stil la care a recurs Altman este cel puțin nefericită.

Șeful OpenAI evocă ideea Inteligenței Artificiale ultra-ieftine. Dar industria sa trage în sus prețurile la electricitate

Compania acestuia și industria cu care se identifică adesea se numără printre factorii care trag în sus costurile energiei în SUA și în lume, necesitățile centrelor de date fiind în continuă creștere.

Ideea lui Sam Altman este, în esență, destul de simplă: companiile de Inteligență Artificială vând „tokens”, unități de bază de procesare.

Un token poate să însemne un caracter, o parte a unui cuvânt sau un cuvânt întreg, iar împărțirea conversației cu un sistem AI în tokens furnizează costul utilizării serviciului, sub forma întrebare - răspuns.

Pe măsură ce crește cererea pentru AI, dar puterea de calcul rămâne finită, companiile fie vor percepe un cost mai mare pentru serviciile lor (care devin astfel mai puțin accesibile), fie pur și simplu nu vor putea satisface solicitările clienților.

Evitarea acestui ultim scenariu implică o extindere rapidă a puterii de procesare, care nu este tocmai ieftină.

De fapt, finanțarea pentru dezvoltarea centrelor de date necesare industriei AI începe să se confrunte cu probleme.

Presa de specialitate consemnează că OpenAI tocmai s-a retras dintr-o extindere planificată a proiectului său Stargate din Texas din cauza unor probleme de finanțare.

OpenAI vrea ca guvernul SUA să-i garanteze investițiile în centre de date. Și, eventual, să-i subvenționeze serviciile

În trecut, directorului financiar al OpenAI, Sarah Friar, a cerut guvernului federal să garanteze investițiile companiei în infrastructura masivă și în rapidă expansiune a centrelor de date.

Însuși Altman a reluat ideea, spunând: „Având în vedere amploarea impactului economic pe care îl aștept din partea AI, cred că guvernul va ajunge să fie asigurătorul de ultimă instanță”.

În plus, prin proiectarea scenariului în care AI devine o utilitate „precum apa și electricitatea”, apare ideea că acest „serviciu”, va trebui subvenționat de guvern, așa cum se întâmplă cu alte utilități.

Însă Sam Altman a omis, se pare, să dezvolte public raționamentul în legătură cu acest aspect, notează presa americană.