Radu Miruță: 3 avioane ale SUA au ajuns în România. „Ne-am interesat dacă se vine cu armament, cu explozibil. Răspunsul este nu”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a confirmat duminică, la TVR, sosirea în România a trei avioane cisternă ale armatei americane. România a permis SUA dislocarea temporară de echipamente militare și trupe care să sprijine operațiunile americane din Orientul Mijlociu împotriva Iranului.

„Au ajuns în dimineața acestei zile un număr de trei aeronave. Sunt niște Boeing-uri care au capacitate de alimentare în aer. Au ajuns la Otopeni, este decizia partenerului nostru strategic din Statele Unite, dacă vin la Otopeni sau dacă vin la Mihail Kogălniceanu. Parlamentul a dat această aprobare să vină și la Mihail Kogălniceanu și la Otopeni.

Ministrul Miruță a spus că americanii nu vor veni cu „armamant” sau „explozibil”.

„Ne-am interesat în discuțiile cu partenerul american, dinainte de decizie, dacă, pentru ceea ce a votat Parlamentul în această săptămână, se pune problema să se vină cu armament, să se vină cu explozibil, să se transporte astfel de lucruri, răspunsul oficial este nu. Așadar este o acțiune a Statelor Unite pe care Parlamentul României a aprobat-o și este o acțiune care sporește capacitatea României de descurajare”, declarat ministrul Apărării.

Conform Antenei 3, baza de la Kogălniceanu a fost aleasă de către SUA pentru a fi un punct de sprijin pentru un eventual pod aerian spre Orientul Mijlociu. Aceste aeronave vor decola de la Mihail Kogălniceanu, tocmai pentru a alimenta alte aeronave de luptă F-16, F-35 sau F-22, care au misiuni în Orientul Mijlociu. Nu este singura bază militară pe care americanii au ales-o în țara noastră. Cea de la Câmpia Turzii este de asemenea, desemnată ca fiind o unitate militară importantă pentru americani.