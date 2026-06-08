Zelenski dezvăluie că s-a întâlnit în secret la Kiev cu Roman Abramovici: „Am un mesaj de la Putin pentru tine”

Președintele Zelenski i-a transmis lui Putin, prin intermediul lui Roman Abramovici, că ucrainenii nu vor să cedeze Donbasul rușilor. Colaj foto: Getty Images

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit duminică, într-un interviu acordat Sky News, că a avut o întâlnire la Kiev cu oligarhul rus Roman Abramovici, care a venit pe post de mesager al lui Vladimir Putin.

„El (Abramovici) a venit la Kiev și mi-a zis: Am un mesaj direct pentru tine, dacă ai și tu vreun mesaj de transmis, îl preiau eu și i-l voi transmite apoi direct lui Putin”, a povestit Zelenski.

Președintele ucrainean a adăugat că Abramovici l-a rugat cu acea ocazie ca întâlnirea să nu fie făcută publică.

„I-am zis: e alegerea ta, pentru noi nu contează”, a spus președintele ucrainean.

Zelesnki a precizat că i-a transmis lui Putin, prin intermediul lui Abramovici, faptul că ucrainenii nu sunt dispuși să cedeze regiunea Donbas.

„Acesta a fost mesajul cheie. I-am transmis că nu vom pleca de acolo. Nu-i vom acorda o astfel de victorie”, a spus Volodimir Zelenski.

Miliardarul rus Roman Abramovici este pe lista de sancţiuni ale Regatului Unit şi UE, în urma invaziei ruse în Ucraina din 2022 pentru legăturile sale cu Kremlinul.

Zelenksi a adăugat că i-a spus lui Roman Abramovici că este pregătit să se întâlnească personal cu preşedintele rus, lucru pe care l-a propus într-o scrisoare publicată joi. Vladimir Putin a respins vineri ideea unei astfel de întâlniri până când un acord final nu va fi negociat în prealabil pentru a pune capăt războiului, arată AFP, preluată de Agerpres.

Preşedintele rus a menţionat vineri, în cursul Forumului Economic de la Sankt Petersburg, vizita la Kiev a unui om de afaceri rus, însă fără a-i menţiona numele. „Cunosc această persoană de mult timp. Deşi nu avem legături strânse, îl consider o persoană de încredere şi onestă”, a afirmat Vladimir Putin, conform traducerii declaraţiilor sale oferite de Kremlin.

El a mai făcut cunoscut că omul de afaceri l-a contactat „în urmă cu trei săptămâni”, spunându-i că a fost „invitat la Kiev” şi că şi-a exprimat dorinţa de a merge acolo pentru „a asculta” şi pentru „a-i raporta discuţiile”. Preşedintele rus a adăugat că s-a întâlnit cu acesta la întoarcere şi că a fost informat că „Zelenski solicită o întâlnire”.