Keir Starmer îl somează pe Roman Abramovici să transfere 2,5 miliarde de lire în fondul pentru Ucraina. Dacă nu, ajunge în Justiție

Premierul britanic cere 2,5 miliarde de lire sterline de la Abramovici ca să ajute Ucraina. Sursa foto: Getty Images

Guvernul Marii Britanii va emite instrucțiuni pentru transferul a 2,5 miliarde de lire sterline, bani obţinuţi de Roman Abramovici din vânzarea clubului Chelsea, către cauze umanitare din Ucraina. Oligarhul rus a fost înştiinţat să trimită banii sau, în caz contrar, va suporta acțiuni în justiție, conform The Guardian.

Keir Starmer a declarat că fondurile provenite de la oligarh, care este supus sancțiunilor britanice, vor fi convertite într-o nouă fundație pentru Ucraina și că emiterea unei licențe pentru transfer era ultima șansă pe care Abramovici o avea de a se conforma înainte de a fi luate măsuri legale.

"Ceasul ticăie, iar Roman Abramovici trebuie să-și onoreze angajamentul asumat atunci când a vândut Chelsea, şi anume să transfere cele 2,5 miliarde de lire sterline către o cauză umanitară pentru Ucraina”, a declarat Starmer.

„Acest guvern este pregătit să aplice acest angajament prin intermediul instanțelor, astfel încât fiecare bănuț să ajungă la cei ale căror vieți au fost sfâșiate de războiul ilegal al lui Putin.”

Abramovici a vândut Chelsea doar după acordul guvernului britanic

Miliardarul rus a vândut Chelsea în 2022 sub presiunea guvernului britanic, după invazia rusă a Ucrainei. Lui Abramovici i s-a acordat o licență din partea guvernului britanic pentru a vinde Chelsea, atâta timp cât banii erau cheltuiți pentru a sprijini victimele războiului din Ucraina. Procedurile au fost plasate într-un cont bancar din Marea Britanie controlat de compania lui Abramovici, Fordstam.

De atunci, banii au fost înghețați pe fondul unui impas în negocierile cu Abramovici privind posibilitatea de a fi cheltuiți exclusiv în Ucraina sau dacă aceștia pot fi transferați și în afara țării.

Guvernul a promis că va înființa o fundație pentru distribuirea banilor, condusă de Mike Penrose, fostul șef al UNICEF Marea Britanie.