Nicușor Dan râde de suspendarea sa cerută de AUR. Reporter: „Vă acuză că intrați în...” Președintele: „Groenlanda”

1 minut de citit Publicat la 22:12 06 Ian 2026 Modificat la 23:26 06 Ian 2026

Președintele Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a declarat marți seara, de la Paris, că demersul inițiat de AUR pentru suspendarea sa din funcție este „total neserios”. Șeful statului a făcut și o glumă pe marginea acestui subiect.

În decembrie, AUR a cerut oficial declanșarea procedurilor pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Partidul acuză încălcarea Constituției și implicarea în justiție, după ce șeful statului a anunțat că va organiza un referendum în rândul magistraților.

Întrebat ce părere are despre demersul partidului lui George Simion, președintele a spus că este unul „total neserios”.

„Putem să avem dezbateri pe multe lucruri, dar suspendarea mi se pare total neserioasă. În primul rând, să facem diferența între declarație politică și acțiune politică”, a continuat Nicușor Dan.

Acesta a subliniat faptul că „nu se încalcă în niciun fel Constituția”.

„Când o mie de oameni spun că este afectată chiar independența magistratului și președintele întreabă dacă e așa sau nu e așa... mi se pare total neserios”, a mai adăugat Dan.

Președintele a și glumit pe baza acestui subiect. Când reporterul Antena 3 CNN Vasile Marcu a afirmat „vă acuză (membrii AUR) că intrați în...”, Nicușor Dan l-a întrerupt spunând „în Groenlanda”.

Senatorul Ninel Peia, inițiatorului demersului, a anunțat mari că reia procedura de suspendare în Parlament și încep strânegerea de semnături. Asta după ce, la finalul lunii decembrie, AUR a anunțat că nu are semnăturile necesare pentru a demara suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan, din cauza rupturii din Parlament din cadrul partidelor SOS România şi POT.