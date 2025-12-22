Controverse majore în grupul care vrea suspendarea Preşedintelui. Ninel Peia, legături cu generali și cu Horațiu Potra

Foto: Captură Antena 3 CNN

Se strâng semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Cei care ar urma să iniţieze procedura sunt un grup de senatori şi deputaţi din Grupul PACE - Întâi România. Grupul este format din parlamentari proveniți din zona suveranistă, foști membri ai S.O.S. România și ai Partidului Oamenilor Tineri. Acesta este condus de Ninel Peia, un personaj controversat, care are legături chiar şi cu apropiaţii lui Călin Georgescu, Horaţiu Potra şi Marian Motocu.

Ninel Peia, politicanul care, la un moment dat în viaţă, a visat că poate fi preşedintele României, acum vrea să îi ia funcţia adevăratului Preşedinte, Nicuşor Dan. Peia este de 15 ani în viaţa publică, iar în Parlament a ajuns pe listele SOS, partid pe care apoi l-a trădat. De altfel, cariera lui politică este plină de momente dubioase.

Unul dintre acestea a fost dispariţia din 2019. Peia era candidat la alegerile prezidenţiale şi avea, conform legii, pază SPP. Ofiţerii l-au lăsat la un hotel din Cluj Napoca, iar dimineaţă nu l-au mai găsit. După 30 de ore, demnitarul a fost depistat la Mănăstirea Putna.

"Nu trebuie să dau nimănui explicaţii când merg să mă rog", spunea, pe 8 noiembrie 2019, Ninel Peia. Soţia sa declara atunci că "dispare des de acasă".

Într-o postare codată, în 2020, Ninel Peia scria pe Facebook: "15 mai 1991 - ziua în care am început să dispar des". La postare este ataşată şi o fotografie cu Peia militar şi cu însemne de artilerist pe umăr. Nimeni nu ştie însă dacă dispariţiile sale erau din proprie iniţiativă sau avea vreo misiune.

Un internaut îl întreabă dacă a fost la artilerie, iar Peia îi răspunde în codul morse: "Artilerie, la luptă!".

Dispărut a fost şi până în 1994, când conform CV-ului oficial, începe să lucreze pentru o firmă privată, în imobiliare. Avea 25 de ani. Cândva, nu este specificat în CV, Peia face Facultatea de Drept. În 2008, îl regăsim la Colegiul Naţional de Apărare, în perioada 2009-2010, la Institutul Diplomatic Român. Tot în 2009 are trecut în CV şi Colegiul National de Afaceri Interne, din cadrul Academiei de Poliţie, iar în 2011, Academia Nationala de Informatii Mihai Viteazu, Colegiul National de Informatii.

"Clasa politică actuală trebuie efectiv schimbată din temelii", spune Peia.



La un moment dat, înconjurat de rezervişti ai Armatei Române, şi-a creat chiar propriul partid de extremă dreaptă. Generali cu nume grele, ca Gheorghe Onişor, Mircea Chelaru, sau Gabriel Oprea i-au stat aproape în incursiunea politică. Nu se ştie dacă-i lega doar ideologia de partid. Tot doctrina sa l-a unit în 2021 cu Horaţiu Potra, arestat acum pentru tentativă de lovitură de stat dar şi cu Marian Motocu, apropiat al lui Călin Georgescu.

După ce a terminat cu propriul partid, Ninel Peia s-a alăturat, pe rând, celor din AUR şi SOS. Însă, ulterior, a fost dat afară şi de Diana Şoşoacă. A înfiinţat grupul parlamentar PACE, care are 11 membri și este format în principal din senatori care au părăsit partidele prin care el a trecut.

