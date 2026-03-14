Israelul mobilizează rezerviștii și plănuiește o „invazie masivă” în Liban

Tancuri israeliene la granița cu Libanul. Foto: Profimedia Images

Israelul plănuieşte să realizeze o „invazie masivă” în sudul Libanului pentru a pune capăt prezenţei miliţiei şiite pro-iraniene Hezbollah, potrivit unei informaţii publicate sâmbătă de portalul Axios, care citează surse americane şi israeliene, transmite EFE, preluată de Agerpres.

Potrivit acestei informaţii, planul Israelului este să cucerească întreaga zonă rămasă la sud de râul Litani, ceea ce ar reprezenta cea mai mare invazie terestră în ţara vecină din 2006, anul în care a avut loc al doilea război dintre Israel şi Liban.

„Obiectivul este de a prelua controlul asupra teritoriului, de a împinge forţele Hezbollah spre nord, departe de graniţă, şi de a dezmembra poziţiile lor militare şi depozitele de armament din sate”, a declarat un oficial pentru Axios.

Conform Axios, Israelul ar fi luat această decizie după ce miliţia libaneză, susţinută şi finanţată de Iran, a lansat în noaptea de miercuri peste 200 de proiectile asupra nordului Israelului, care nu au provocat victime, dar au cauzat unele daune în zone rezidenţiale.

Începând de vineri, armata israeliană a început să trimită întăriri la graniţa de nord şi să mobilizeze mai mulţi rezervişti. În plus, în ultimele zile, armata a emis ordine de evacuare pentru locuitorii din întreg sudul Libanului şi, pentru prima dată, pentru cei care locuiesc la nord de râul Litani.

Liderul grupării şiite libanez Hezbollah, Naim Qassem, a afirmat, la rândul său, vineri, că forţele sale sunt pregătite să facă faţă unei eventuale încercări de avansare israeliană în sudul Libanului şi a susţinut că luptă pentru a-şi apăra ţara, nu pentru terţi.

Israelul şi-a început ofensiva aeriană împotriva Libanului pe 2 martie, după ce formaţiunea libaneză a lansat un atac asupra nordului ţării ca răspuns la asasinarea fostului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei.

Bilanţul morţilor din Liban în urma campaniei de atacuri israeliene a ajuns vineri la 773, în timp ce bilanţul răniţilor a ajuns la 1.933.

Numărul persoanelor forţate să îşi părăsească locuinţele a crescut până la aproape un milion, a indicat vineri Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, care a solicitat 19 milioane de dolari pentru a-şi extinde răspunsul de urgenţă în faţa acestui exod intern.