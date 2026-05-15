Un fost comisar de poliție condamnat la închisoare a fost arestat, la Londra, după 7 ani de la fuga din țară

1 minut de citit Publicat la 23:48 15 Mai 2026 Modificat la 23:48 15 Mai 2026

Fostul său socru l-a acuzat că l-a înșelat cu 1.200.000 de euro. Foto: Poliția Română

Un fost ofițer de poliție judiciară din București a fost arestat la Londra și adus în România, după ce, timp de șapte ani, a fost dat în urmărire internațională. Alin Gridan a fost condamnat definitiv în 2016 pentru că și-a înșelat socrul cu 1,2 milioane de euro. Bărbatul a fost prins pe ultima sută de metri: în mai puțin de un an, faptele pentru care a fost condamnat se prescriu.

Alin Gridan, care acum are 51 de ani, a fost adus în România vineri. Acesta era urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, după ce a reușit să fugă din țară înainte să fie încătușat.

Bărbatul a fost adus din Marea Britanie, având emis, pe numele său, de către Tribunalul București – Secția 1 Penală , un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 5 ani și 8 luni. Gridan a fost dus la penitenciar pentru a-și executa pedeapsa.

Fost ofițer de poliție judiciară, Gridan a fost găsit vinovat de înșelăciune, spălare de bani și fals în declarații. Fostul său socru l-a acuzat că l-a înșelat cu 1.200.000 de euro.

„Motivul josnic pentru care inculpatul a acţionat, urmărind îmbogăţirea sa în mod ilicit, deși la data comiterii infracţiunilor inculpatul avea o căsnicie de aproximativ de 13 ani cu fiica părţii civile (...). Pedeapsa rezultantă aplicată - ce se va executa obligatoriu în regim de detenție, ca unică modalitate de natură să asigure nu numai o constrângere adecvată, dar şi să inducă inculpatului respectul pentru valorile sociale lezate”, a scris judecătorul de la Curtea de Apel București în motivarea deciziei.

Alin Gridan primise împuternicire de la socrul său să vândă un teren de 14.300 metri pătrați aflat la marginea Bucureștiului. Fostul comisar șef a vândut terenul unui dezvoltator imobiliar, dar nu i-a dat socrului său niciun ban.