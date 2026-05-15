Peste 1.600 de copii din Constanţa vor primi mango în şcoli şi grădiniţe. De ce au ales autorităţile acest fruct exotic

1 minut de citit Publicat la 23:45 15 Mai 2026 Modificat la 23:45 15 Mai 2026

Peste 1.600 de copii din Constanţa vor primi mango în şcoli şi grădiniţe. Sursa foto: Antena 3 CNN

Proiect inedit la Constanța, unde, pe lângă tradiționalul măr oferit în școli, peste 1600 de preșcolari și elevi din mai multe localități din județ vor primi și mango. Autoritățile spun că alegerea are atât beneficii nutritive, cât și avantaje legate de distribuție și igienă.

Peste 1600 de preșcolari și elevi din şase localităţi din Constanţa vor primi mango în cadrul unui proiect pilot derulat de Consiliul Județean Constanța și Inspectoratul Școlar. Fructul exotic nu va înlocui mărul deja oferit copiilor, ci va completa gustarea din pauza mare. Scopul proiectului este ca elevii din medii considerate defavorizate să aibă acces la fructe exotice.

"Am considerat că mango este indicat pentru că are calitate și din punct de vedere nutrițional, pentru că este destul de greu accesibil copiilor din mediile defavorizate spre deosebire de banane, îndeplinește criteriul de minim 100 grame care era obligatoriu și vine și se găsește și gata ambalat pentru o mai bună igienă", a declarat Ionel Costache, administratorul public al județului Constanța.

"Susține imunitatea, are un conținut bogat de vitamina C, avem batacaroten, vedem culoarea galbenă pentru vedere și creșterea copilului, ai și energie fiind dulce, adică carbohidrați naturali, fibre pentru digestie și sigur apă pentru histratare", spune Cecilia Apostoiu, nutriţionist.

Oamenii din comunitate sunt de părere că fructele românești de sezon ar trebui să rămână principala alegere pentru copii.

Deocamdată, proiectul este unul pilot, iar valoarea se ridică la 11.000 de lei, fără TVA.