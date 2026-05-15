Conductă secretă până în România: Turcia vrea să construiască un oleoduct cu destinație exclusiv militară, pentru flancul estic al NATO

2 minute de citit Publicat la 23:45 15 Mai 2026 Modificat la 23:45 15 Mai 2026

Conductă de petrol în Turcia, imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Turcia s-a oferit să construiască o conductă de petrol cu destinație exclusiv militară până în România, care să tranziteze Bulgaria și să poată fi utilizată pentru alimentarea cu combustibil a trupelor NATO în de pe Flancul Estic al Alianței, într-un ipotetic război cu Rusia, informează Bloomberg.

Construcția conductei ar costa un miliard de euro. Propunerea Ankarei a fost făcută în condițiile în care Turcia va găzdui viitorul summit NATO în luna iulie și a necesității consolidării logisticii și infrastructurii critice a Alianței, în special pe Flancul Estic.

Țările NATO își propun astfel să-și extindă rețeaua de conducte petroliere din perioada Războiului Rece dar, în locul construirii unei astfel de conducte din Germania, e mai simplu să se construiască una nouă care să pornească din Turcia, sunt de părere oficialii de la Ankara.

Conform surselor Bloomberg, conducta Turcia-Bulgaria-România ar fi de cinci ori mai ieftină decât alte proiecte similare, inclusiv realizarea unei conducte care să plece din Grecia spre România sau a rutelor din vestul țării noastre.

Conducta de petrol va avea o destinație exclusiv militară și nu va fi folosită în scopuri civile. Sursele citate au evitat să dea alte detaii legate capacitatea sau volumul de petrol care ar fi transportat printr-o astfel de conductă, considerat informații secrete.

Cantitatea uriașă de combustibil de care NATO are nevoie zilnic, în cazul unui război cu Rusia

Războiul din Ucraina, provocat de invazia armatei ruse declanșate în urmă cu 4 ani și actualul război din Iran, care a dus la blocarea Strâmtorii Ormuz, obligă NATO să-și întărească și să-și diversifice lanțurile de aprovizionare cu carburanți pentru propriile trupe, au declarat sursele citate de publicația americană.

Generalul-locotenent Kai Rorschneider, responsabil cu asigurarea logisticii în cadrul Comandamentului Întrunit al NATO a subliniat și el această nevoie a Alianței.

Astfel, în opinia reprezentantului NATO, rețeaua de conducte prin care e transportat combustibilul pentru trupele NATO trebuie extinsă în Polonia, precum și în direcția Finlandei și României, concomitent cu „găsirea unei soluții pentru cele trei țări baltice”.

Extinderea acestei rețele de conducte a fost cerută deja de țările de pe Flancul Estic al NATO.

În timpul Războiului Rece, această rețea, alcătuită din conducte îngropate la o 80 de centimetri sub pământ, tranzita 12 țări până în Germania de Vest, la baza aeriană de la Ramstein și deservea inclusiv facilități civile strategice, precum aeroportul din Frankfurt.

În prezent, furnizarea de combustibil pentru trupele aflate pe Flancul de Est al NATO reprezintă „probabil cea mai acută problemă de aprovizionare” a Alianței”, conform lui Rorschneider: un conflict la scară largă NATO-Rusia ar necesita furnizarea de sute de mii de metri cubi de combustibil pe zi pentru militarii aflați pe Flancul de Est, inclusiv România.