Motorina standard se apropie de preţul benzinei, în cele mai importante oraşe din ţară. Cât costă carburanţii sâmbătă, 6 iunie

Motorina standard se apropie de preţul benzinei. Sursa foto: Profimedia Images

Carburanţii standard continuă să se vândă scump, la pompă, în România, în contextul războiului din Iran. Dacă, vineri, la Cluj-Napoca, benzina şi motorina se comercializau la preţuri egale (9,49 lei/litru), sâmbătă, 6 iunie, staţiile din mai multe oraşe din ţară se îndreaptă către această situaţie. În Bucureşti, Timişoara, Iaşi şi Constanţa, unele companii vând benzina standard cu 9,53 lei/litru, iar motorina standard - cu 9,49 lei/litru, potrivit datelor Peco Online.

GPL-ul rămâne cea mai accesibilă variantă de combustibil: costă 4,42 lei pentru un litru.

Benzina şi motorina au ajuns la preţuri egale şi la sortimentul premium: ambele se vând, la unele staţii din Bucureşti, cu 10 lei pentru un litru.

Românii au cumpărat mai multă benzină şi motorină, deşi carburanţii s-au scumpit

Preţul benzinei şi al motorinei a înregistrat, în martie 2026, una dintre cele mai abrupte creşteri lunare din ultimii ani, însă volumele livrate către piaţă au crescut puternic, în special la motorină, arată o analiză realizată de Asociaţia Energia Inteligentă (AEI).

"Preţul benzinei şi al motorinei a înregistrat una dintre cele mai abrupte creşteri lunare din ultimii ani, în România, însă volumele livrate către piaţă au crescut puternic, în special la motorină. Pentru mulţi observatori aceasta poate părea o anomalie sau chiar un paradox.

În realitate, datele sugerează mai degrabă un comportament economic perfect raţional într-o perioadă de incertitudine, în care anticiparea unor costuri mai mari în viitor a devenit mai importantă decât nivelul efectiv al preţului din prezent", susţine preşedintele AEI, Dumitru Chisăliţă.