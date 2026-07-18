Conceptul Audi ZERØ: o sferă și patru tuburi redefinesc mașina electrică printr-o geometrie radicală

Audi a pornit cu succes, pentru prima dată, monopostul pentru 2026. Foto: F1 / Instagram

Creat de Wini Camacho, conceptul Audi ZERØ este un vehicul electric care explorează designul auto printr-o structură geometrică extrem de simplificată. Proiectul se bazează pe cinci volume fundamentale, o sferă și patru tuburi, care definesc, împreună, arhitectura, proporțiile și aspectul vehiculului. Prin reducerea designului la aceste forme elementare, proiectul analizează modul în care geometria matematică poate genera o nouă abordare a designului auto, notează Designboom.

În centrul conceptului, o celulă sferică pentru pasageri constituie habitaclul principal, în timp ce patru elemente tubulare organizează restul vehiculului.

Două dintre tuburi găzduiesc modulele roților, iar celelalte două conturează secțiunile frontale și posterioare, care se îngustează spre extremități. Această compoziție generează o siluetă compactă și ușor de recunoscut, care se distanțează de designul auto convențional, păstrând totodată o logică structurală clară.

Cu o lungime de 3,1 metri și o lățime de 1,85 metri, Audi ZERØ este conceput ca un vehicul electric ultra-compact, cu două locuri. Conceptul este prezentat în două variante de caroserie: versiunea închisă, CØupé, care reprezintă expresia principală a designului, și versiunea decapotabilă, RØadster, care reduce și mai mult caracterul închis, atât vizual, cât și fizic, al vehiculului.

Versiunile de circuit, orientate către performanță, ale ambelor modele aplică aceleași principii geometrice în contextul sporturilor cu motor.

Aluminiul prelucrat și comenzile analogice domină habitaclul

Concepută de designerul Wini Camacho, filosofia de design se concentrează pe reducție, mai degrabă decât pe expresivitatea stilistică. Elementele inutile sunt eliminate, astfel încât fiecare componentă să îndeplinească un rol structural sau funcțional specific. În loc să se bazeze pe suprafețe complexe sau detalii decorative, identitatea vehiculului este definită prin proporții, geometrie și relația dintre cele cinci volume principale ale acestuia.

Interiorul continuă această abordare printr-o configurație simplificată, organizată în jurul volanului. Un butuc central fix din aluminiu integrează un grup de instrumente analogice inspirat de mecanismele planetare și comenzi fizice, concentrând astfel interfața principală a vehiculului într-o singură componentă. Combinația dintre aluminiul prelucrat, instrumentația mecanică și comenzile tactile pune accent pe precizie și funcționalitate, păstrând în același timp limbajul de design minimalist al proiectului.