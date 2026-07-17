Un Super El Niño ar putea schimba vremea încă din septembrie. Se intensifică până în ianuarie și poate deveni un eveniment istoric

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Un puternic Super El Niño se impune ca principalul factor meteorologic global pentru toamna și iarna 2026. De asemenea, cele mai recente analize ale oceanelor confirmă faptul că anomaliile termice se acumulează într-un ritm remarcabil, pregătind terenul pentru un model meteorologic extrem de activ pe măsură ce se apropie sezonul rece, scrie Severe Weather.

Acest lucru este important deoarece toamna este, de obicei, un sezon de tranziție, cu modele sezoniere mai slabe și mai puțin organizate. Însă cele mai noi tendințe de prognoză sugerează o evoluție mai conectată, în care influența Super El Niño continuă să se amplifice.

Semnalul principal nu este doar că Super El Niño se extinde, ci și că impactul său atmosferic s-ar putea să se formeze deja devreme, cu consecințe importante pentru sezonul de iarnă 2026.

Impactul oceanic asupra atmosferei

Cele mai recente prognoze arată că „El Niño Southern Oscillation” (ENSO) va fi un factor meteorologic global major. Termenul se referă la o regiune a Oceanului Pacific ecuatorial care alternează între faze calde și reci la fiecare câțiva ani, în medie.

În acest ciclu, intrăm într-o fază caldă puternică de tip El Niño.

De obicei, un El Niño puternic provoacă o scădere a presiunii în Pacificul tropical central și estic și o zonă de înaltă presiune deasupra Pacificului vestic. Acest lucru are o influență majoră asupra precipitațiilor tropicale și a modelelor de presiune, infiltrându-se la latitudinile medii și în sistemul meteorologic global.

În prezent, observăm un eveniment El Niño foarte puternic în curs de dezvoltare, prognozat să ajungă la un punct culminant, fiind unul dintre cele mai puternice evenimente de acest fel din ultimele decenii.

Cea mai recentă analiză oceanică arată că regiunea principală ENSO este deja acoperită de anomalii calde puternice emergente. Anomaliile de vârf din părțile estice ating deja 3-4 grade peste normal, ceea ce reprezintă un debut foarte rapid al anomaliilor puternice în această perioadă a anului.

Cea mai recentă anomalie a temperaturii oceanice pe 90 de zile în regiunea principală ENSO arată o tendință semnificativă de încălzire în regiune, indicând o creștere puternică a evenimentului El Niño.

Aceasta confirmă apariția unui eveniment foarte puternic, cu impact imediat asupra evoluției vremii, mai întâi în America de Nord și în zonele tropicale, răspândindu-se rapid în întreaga lume. Pentru a fi clasificat drept eveniment Super El Niño, valorile sezoniere susținute trebuie să fie peste plus 2 grade, ceea ce va fi ușor de atins prin intermediul acestui eveniment.

Super El Niño este în creștere rapidă

Ultimele prognoze arată că acest fenomen El Niño nu intenționează să se oprească prea curând, având ca scop devenirea unui eveniment Super El Niño.

Privind în perspectivă, prognoza medie din toate calculele este mult peste pragul de plus 2 pentru un Super El Niño. Aceasta arată un vârf sezonier peste plus 3 grade, ceea ce îl face cel mai puternic eveniment El Niño cunoscut înregistrat vreodată, dacă este verificat.

Evenimentele El Niño tind să atingă anomalia maximă mai târziu în cursul anului, la sfârșitul toamnei sau începutul iernii. Ultimele prognoze dezvăluie o anomalie semnificativă a temperaturii oceanului până în octombrie 2026.

Probabilitatea intensității CPC NOAA, care arată și probabilitatea unui eveniment El Niño foarte puternic, cu un vârf la sfârșitul toamnei și începutul iernii, arată un sprijin covârșitor pentru ca acest eveniment să se încheie în categoria El Niño extrem, pe baza celor mai recente evoluții și predicții.

Nu este ușor să găsești ceva similar în datele anterioare, pentru a căuta un potențial impact atmosferic asupra sezonului de toamnă. Dar putem cel puțin să ne uităm la ultimele două super evenimente El Niño pentru a vedea la ce ne putem aștepta în toamnă.

Fenomenele Super El Niño din trecut indică semnalul care trebuie urmărit

Analizele temperaturilor arată cifre peste cele normale în partea de nord și centrală a Statelor Unite, în centrul-sud și vestul Canadei și în partea de vest a Europei. Acestea provin din sistemul de înaltă presiune El Niño, care se dezvoltă de obicei toamna, deasupra Canadei.

Temperaturi cuprinse între normale și sub normal au fost detectate și pe coasta de vest a SUA, în sud-estul Statelor Unite, precum și în nordul Canadei și Europa Centrală. Acestea provin din curentul-jet subtropical, care începe să se amplifice într-un fenomen El Niño.

Modelele de precipitații într-un Super El Niño urmează curentul-jet subtropical amplificat, care începe de obicei în toamnă. Asta înseamnă mai multe precipitații în centrul și sudul Statelor Unite, care se extind în Atlantic și aduc mai multe ploi și în sudul Europei. De asemenea, cad mai multe precipitații pe coasta de vest a Statelor Unite.

Se așteaptă precipitații sub normal în nordul și nord-estul Statelor Unite, precum și în centrul-vestul și nord-vestul Europei.

Dar acestea sunt modelele meteorologice din doar două sezoane reale. Este timpul să ne uităm la ce arată prognoza meteo pe termen lung pentru toamna anului 2026.

Prima prognoză de toamnă pare deja neobișnuit de evoluată

Pentru prima prognoză din toamna anului 2026 s-au folosit cele două modele sezoniere principale: modelul ECMWF și modelul NMME pentru America de Nord, care este o prognoză combinată a mai multor modele sezoniere diferite din Statele Unite și Canada.

Toate aceste prognoze reprezintă o imagine medie pe o perioadă de 3 luni (septembrie-octombrie-noiembrie) și arată prognoza generală a modelului meteorologic predominant pentru toamna meteorologică.

Prognoza modelului de presiune arată un model neobișnuit de evoluat, mai asemănător cu răspunsul tipic de iarnă al fenomenului El Niño. Probabil că va apărea deja înainte de termen în toamnă, din cauza intensității acestui eveniment El Niño. Avem o anomalie de presiune înaltă deasupra Canadei, cu depresiunea El Niño din Pacific și un lanț de sisteme de presiune joasă (furtuni) deasupra sudului Statelor Unite.

Mai la est, o zonă de joasă presiune este indicată deasupra Atlanticului, care ajunge în Regatul Unit și Irlanda. Aceasta promovează un flux de aer dinspre vest peste continent și o masă de aer mai caldă dinspre sud care se ridică spre nord.

Acesta este de fapt un model cu adevărat impresionant, deoarece seamănă mai mult cu anomalia de presiune tipică de iarnă a fenomenului El Niño. Este o zonă de joasă presiune în Pacificul de Nord, o zonă de înaltă presiune deasupra Canadei și o traiectorie a furtunii de joasă presiune în sudul Statelor Unite.

Aceasta este o evoluție interesantă și arată cu adevărat cât de puternică este forțarea globală generată de evenimentul El Niño, potențial istoric.

Anomalia presiunii la suprafață prezintă, de asemenea, un model interesant deasupra tropicelor. Se prognozează o zonă largă de joasă presiune care va acoperi estul Pacificului tropical, indicând o prezență atmosferică completă a fenomenului El Niño, cu presiune ridicată în restul zonei. Aceasta este o confirmare clară a influenței El Niño asupra circulației tropicale și globale, conform datelor prognozate.

Un astfel de model este, de asemenea, o demonstrație excelentă a celulei Walker, unde presiunea mai scăzută pe o parte a globului indică o creștere a aerului, iar aerul care coboară provoacă o presiune mai mare pe cealaltă parte a planetei.

Acesta este cel mai clar semnal al fenomenului Super El Niño, care începe acum să-și facă simțită prezența în modelele sezoniere de temperatură și precipitații.

Temperatura și precipitațiile încep să urmeze modelul mai larg

Începând cu America de Nord, se poate observa nucleul temperaturilor mai calde sub zona de înaltă presiune de deasupra jumătății nordice a Statelor Unite și deasupra Canadei. Datorită unei traiectorii mai persistente de joasă presiune care începe să se formeze în jumătatea sudică a Statelor Unite, se așteaptă ca temperaturile să rămână în jurul valorii normale.

Peste Europa, putem observa temperaturi la suprafață mai ridicate decât în ​​mod normal pe o mare parte a continentului. Anomaliile mai calde sunt concentrate în regiunile centrale, vestice și sud-estice, determinate de fluxul dinspre vest și sud-vest, cu o masă de aer mai caldă.

Privind precipitațiile, se poate observa o semnătură El Niño foarte evoluată, cu precipitații crescute în cea mai mare parte a Statelor Unite, în special în sud, datorită amplificarii curentului-jet din Pacific. Un curent-jet din Pacific amplificat aduce mai multă umiditate și sisteme de joasă presiune, creând mai multe precipitații și vreme instabilă.

Putem observa zone cu precipitații sub normal în nord-vestul Statelor Unite, în partea superioară a Midwestului și în sudul, vestul și nord-estul Canadei.

Pentru Europa, prognoza arată precipitații de toamnă peste normal pe o mare parte a continentului. Acesta este rezultatul unui flux mai vestic din zona de joasă presiune atlantică, care aducă multă umiditate și crește potențialul de precipitații.

Per total, acest lucru prezintă un model destul de surprinzător, deoarece indică o stare foarte evoluată a impactului El Niño atmosferic, mai tipică pentru începutul și mijlocul iernii.

Un model nord-american arată același tipar dominant

Pe lângă ECMWF, adesea se folosește și sistemul de prognoză NMME. Acesta este prescurtarea de la North American Multi-Model Ensemble și combină mai multe modele individuale din Statele Unite și Canada pentru a afișa o imagine medie de prognoză, combinată din diferite soluții.

Privind prognoza NMME ENSO, se poate observa că aceasta arată, de asemenea, un fenomen El Niño foarte puternic care se dezvoltă și atinge un vârf la sfârșitul toamnei sau începutul iernii. Această configurație poate explica de ce observăm o presiune și modele meteorologice asemănătoare iernii care se dezvoltă deja în toamnă.

Privind America de Nord, se observă o prognoză similară cu cea a ECMWF, principala anomalie caldă fiind concentrată deasupra nordului Statelor Unite și în jumătatea vestică a Canadei. De asemenea, se poate observa o reducere a anomaliei calde spre sudul SUA, indicând traiectoria așteptată a sistemului de joasă presiune și un curent-jet mai puternic în Pacific.

Prognoza de precipitații pentru America de Nord confirmă, de asemenea, prezența unui curent-jet sudic mai puternic, care aduce umiditate și precipitații. Ca și în prognoza ECMWF, cea mai mare parte a precipitațiilor peste normal este în sudul și sud-estul SUA și în acest model, cu mai multe precipitații și în centrul și estul Statelor Unite.

În nord-vestul Pacificului și în anumite părți din sudul Canadei se observă precipitații mai mici decât în ​​mod normal, din cauza zonei de înaltă presiune care se formează deasupra Canadei în acest model.

Prognoza temperaturii la suprafață pentru Europa arată un ușor contrast termic, anomalia caldă crescând de la vest la est. Aceasta indică un flux mai spre vest, la fel ca în modelul anterior.

Acest lucru poate fi confirmat analizând prognoza precipitațiilor pentru toamnă, deoarece se observă condiții mai umede în părțile de nord-vest, centru și sud-est. Acest lucru sugerează un probabil sistem de joasă presiune în Atlanticul de Nord, care aduce aer oceanic blând și umed, foarte similar cu prognoza ECMWF.

Acest lucru confirmă în continuare (împreună cu ECMWF) că ne putem aștepta la o evoluție amplificată a tiparelor de la acest puternic eveniment El Niño. Iar cele mai recente date de prognoză arată exact acest lucru, creând o amplificare completă a tiparelor meteorologice pentru perioada toamnă-iarnă.

Un model de presiune asemănător iernii

După o analiză a modelului de presiune pentru noiembrie, ultima lună a toamnei meteorologice, și o comparație cu mijlocul iernii, ianuarie, se arată în mod direct cât de mult se intensifică modelul de iarnă în condiții favorabile.

Se poate observa o schimbare semnificativă în intensitatea anomaliilor în modelul de presiune, altfel static. Putem observa un semnal puternic de iarnă El Niño, dar, în mod surprinzător, acesta este deja dezvoltat la mijlocul-sfârșitul toamnei.

Deși este normal ca sistemele de presiune să se intensifice în timpul iernii, creând anomalii mai profunde, observăm un singur model static care se amplifică în timp. Acest lucru oferă un semnal puternic despre cât de ancorat este, de fapt, impactul super-El Niño.

Privind mai atent la tendința prognozei pentru ianuarie, se observă un model de iarnă de mare amplitudine, dominat de o anomalie de blocare a presiunii ridicate deasupra Canadei, în zonele medii. Această puternică creastă atmosferică acționează ca un bolovan mare într-un râu, deviind curentul-jet polar și creând o iarnă mai blândă și mai caldă decât media în cea mai mare parte a Canadei și în extremitatea nordică a Statelor Unite.

În schimb, se prognozează că o zonă de joasă presiune extrem de activă se va întinde direct peste sudul și estul Statelor Unite. Aceasta reprezintă un curent-jet subtropical supraalimentat, care aduce sisteme frecvente, bogate în umiditate, în sudul, centrul și estul Statelor Unite.

Media ansamblului ECM arată, de asemenea, un model de presiune la nivelul mării puternic amplificat deasupra Americii de Nord, cu anomalii pozitive puternice centrate deasupra Canadei și Groenlandei și anomalii largi de presiune joasă care se extind din Pacificul de Nord în vestul, sudul și estul Statelor Unite. Aceasta este o configurație clasică de mare amplitudine, cu blocaje/creste la nord și un coridor activ de joasă presiune sub ea.

Un astfel de model susține o traiectorie mai puternică a furtunilor spre sud în Statele Unite, în timp ce anomalia de înaltă presiune din Canada poate ajuta la devierea aerului mai rece spre sud, în părți din centrul și estul Statelor Unite. Nu garantează furtuni de zăpadă sau frig, dar semnalează un model de iarnă cu un potențial crescut pentru sisteme de furtuni mai puternice și contraste de temperatură mai accentuate în ianuarie.

Pe măsură ce traiectoria aerului rece se blochează în centrul și estul Statelor Unite până în ianuarie, aceasta poate furniza ingredientul termic lipsă pentru a se amesteca cu traiectoria activă a unei furtuni din sud. Împreună, acestea pot crește semnificativ potențialul unor furtuni puternice de iarnă și frig sever pe măsură ce sezonul atinge apogeul.

De asemenea, se poate observa o evoluție stabilă a modelului deasupra Europei, de la sfârșitul toamnei până la mijlocul iernii. Deoarece Europa nu se află sub un impact direct al fenomenului El Niño, precum America de Nord, nu observăm anomalii amplificate ca cele de mai sus, în nivelurile medii. Însă putem observa un model foarte stabil, cu o zonă de joasă presiune deasupra nord-vestului, care determină un flux blând persistent dinspre vest și sud-vest.

Acest lucru ne spune încă multe despre impactul fenomenului El Niño și despre cum acesta creează o influență foarte stabilă asupra atmosferei la sfârșitul verii și în toamnă. Aceasta se intensifică pe măsură ce intrăm în sezonul de iarnă.

Prognoza privind anomalia presiunii la nivelul mării arată un semnal general de joasă presiune în mare parte a Europei, cel mai puternic din vestul/nord-vestul Europei până în părțile centrale și nordice ale continentului. În același timp, se indică o presiune mai mare spre Groenlanda și în îndepărtatul Atlantic de Nord.

Această configurație susține o traiectorie a furtunilor vest-est mai activă, cu sisteme frecvente de joasă presiune, mai mult vânt, aer blând și potențial de precipitații peste normal în Europa continentală. Principalul coridor de aer rece se află deasupra părților nordice, favorizând potențial și regiunea nord-vestică pentru unele scurgeri reci.

Însă acea zonă de joasă presiune acționează ca o „pompă” care împinge un flux vestesc blând sau cald pe continent și mai departe spre est și nord-est. Acest model poate fi cu adevărat limitativ pentru orice potențial adecvat de iarnă.

Există un factor la scară largă care joacă un rol foarte important în vremea de iarnă și apare în fiecare toamnă, influențând întregul sezon rece.

Vortexul polar

Vortexul Polar reapare în fiecare toamnă și joacă un rol cheie în evoluția vremii din noiembrie până în martie. Așadar, din acest motiv, trebuie luată în calcul și importanța lui, împreună cu un super El Niño.

Vortexul polar este o zonă ciclonică vastă care se învârte peste întreaga emisferă nordică, de la sol până la vârful stratosferei, atingând peste 50 km altitudine.

Vortexului Polar a suferit un eveniment perturbator în ianuarie 2026: o anomalie de înaltă presiune în stratosferă i-a perturbat structura. Acest lucru a determinat Vortexul Polar să-și împingă nucleul inferior în America de Nord , permițând unui flux puternic de aer rece dinspre nord să se reverse în estul Statelor Unite, Canada și părți ale Europei.

Vortexul Polar trecea printr-un eveniment temporar de încălzire stratosferică. Aceste evenimente pot perturba Vortexul Polar, slăbindu-i circulația și schimbând modelele meteorologice de dedesubt.

Din punct de vedere istoric, o iarnă El Niño are o probabilitate mare de a produce un eveniment de încălzire stratosferică (SSW). A produs astfel de evenimente în trecut, dar și în iernile mai recente.

Un El Niño are o șansă mai mare de a produce un eveniment de colaps al Vortexului Polar la mijlocul iernii. De asemenea, prezintă o șansă mai mare pentru o perturbare a Vortexului Polar în decembrie și ianuarie, comparativ cu un eveniment La Niña, cu un impact deosebit de mare în ianuarie.

Un vortex polar slab creează un model perturbat de curent jet, ducând la un răspuns meteorologic puternic. Drept urmare, are mai multe dificultăți în a reține aerul polar rece, care are apoi o cale mai ușoară din regiunile polare către Statele Unite sau alte zone de la latitudini medii.

Așadar, dacă vă doriți o iarnă mai rece și mai înzăpezită, cea mai bună variantă este un Vortex Polar slab. În natură, un Vortex Polar slab indică un colaps complet sau o perturbare majoră a structurii sale, rezultând revărsarea de aer rece din regiunile polare.

Deși Vortexul Polar joacă un rol mult mai important în timpul iernii, ne oferă un semnal de urmărit în timpul toamnei. Aceste dinamici au un impact la scară largă și de lungă durată asupra modelelor meteorologice, fiind un „motor” atmosferic central în stratosferă.

Acesta este doar unul dintre factorii care sugerează în prezent un potențial ridicat pentru o circulație de iarnă mai slabă din cauza fenomenului La Niña.