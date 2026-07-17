Un bărbat cu un detector de metale a descoperit pe câmp o comoară romană „rară”, veche de 2.000 de ani

1 minut de citit Publicat la 11:17 17 Iul 2026 Modificat la 11:18 17 Iul 2026

Bărbat cu un detector de metale FOTO: Getty Images

Un bărbat pasionat de detectarea metalelor a descoperit un tezaur de obiecte romane din bronz, care a rămas ascuns timp de aproape 2.000 de ani.

Obiectele au fost descoperite în regiunea Chilterns, din comitatul Buckinghamshire, Marea Britanie, de către Adam McLelland, cu permisiunea proprietarului terenului, potrivit BBC.

Tezaurul includea două piese ornamentale emailate, o piesă de joc din sticlă, un zar din os, mai multe alte obiecte din bronz și, cel mai important, fragmente ale unei zornăitoare din bronz bogat ornamentate. Acestea vor fi expuse la Discover Bucks Museum, în orașul Aylesbury.

Ian Richardson, șeful departamentului pentru antichități mobile și comori din cadrul British Museum, a declarat: „Această donație este un exemplu excelent al modului în care comunitățile pasionaților de detectarea metalelor, arheologilor și muzeelor pot colabora pentru a obține un rezultat remarcabil”.

Descoperirile au fost descrise de Discover Bucks Museum drept fiind de o calitate excepțională.

„Zornăitoarea pare să își păstreze toate componentele, inclusiv «biluțele» din interiorul ei, deși este extrem de fragilă”, au precizat reprezentanții muzeului.

„Zornăitoarele erau folosite în ceremoniile religioase romane, iar în Marea Britanie au fost descoperite foarte puține astfel de obiecte”.

Un donator privat s-a oferit să acopere costurile lucrărilor de conservare, un proces îndelungat și costisitor.

Muzeul a precizat că, fără această finanțare, obiectele s-ar fi deteriorat, în special piesele fragile și suprafețele emailate ale elementelor ornamentale.

Peter Brazier, membru al cabinetului Consiliului Buckinghamshire responsabil pentru cultură și agrement, a declarat: „Aceasta este o descoperire rară și deosebit de interesantă, iar echipa de arheologie a consiliului s-a implicat direct pentru a se asigura că vestigiile au fost excavate în mod corespunzător.

„De asemenea, am colaborat cu Oxford Archaeology pentru efectuarea săpăturilor, care au fost supravegheate de echipa noastră.

„Aș dori să îi mulțumesc lui Adam, cel care a descoperit tezaurul, pentru profesionalismul său, precum și lui și proprietarului terenului pentru decizia de a-l dona muzeului”.

Tezaurul va fi expus publicului luna aceasta.