UE pregătește o schimbare majoră pentru șoferi. Mașinile ar putea tăia accelerația și împiedica automat depășirea vitezei legale

2 minute de citit Publicat la 08:00 18 Iul 2026 Modificat la 08:25 18 Iul 2026

Tehnologia combină navigația prin satelit, hărți digitale actualizate, rețele 5G și camere video capabile să recunoască indicatoarele rutiere. Foto: Getty Images

Șoferii din Uniunea Europeană ar putea conduce, în următorii ani, mașini care nu le vor mai permite să depășească viteza maximă admisă. Comisia Europeană analizează posibilitatea introducerii unei tehnologii capabile să intervină automat asupra motorului atunci când un vehicul circulă peste limita legală de viteză, potrivit 7sur7.be.

Proiectul se află deocamdată în faza de analiză și este discutat împreună cu producători auto și organizații pentru siguranță rutieră. Dacă va fi adoptat, acesta ar reprezenta una dintre cele mai importante schimbări din industria auto europeană din ultimele decenii, comparabilă cu introducerea obligativității centurii de siguranță.

Cum ar funcționa sistemul

Tehnologia ar combina mai multe surse de informații, inclusiv navigația prin satelit, hărți digitale actualizate, rețele 5G și camere video capabile să recunoască indicatoarele rutiere.

În momentul în care automobilul intră pe un sector de drum unde limita de viteză este mai redusă, sistemul ar putea diminua automat puterea motorului, împiedicând vehiculul să accelereze peste viteza permisă.

Potrivit informațiilor disponibile, în situații de urgență șoferul ar putea dezactiva temporar limitarea, pentru a putea accelera peste limita legală pentru o perioadă scurtă.

Sistemul actual doar avertizează șoferul

Din iulie 2024, toate autoturismele noi comercializate în Uniunea Europeană sunt deja echipate cu sistemul Intelligent Speed Assistance (ISA).

Acesta identifică limita de viteză de pe sectorul de drum pe care circulă mașina și îl avertizează pe șofer prin semnale sonore, vibrații ale volanului sau mesaje afișate în bord atunci când aceasta este depășită.

În prezent însă, sistemul are doar rol informativ, iar conducătorul auto poate ignora avertismentele și continua deplasarea cu o viteză mai mare.

Argumentele susținătorilor și temerile criticilor

Organizațiile pentru siguranță rutieră susțin că un sistem capabil să intervină direct asupra mașinii ar putea reduce semnificativ numărul accidentelor grave, având în vedere că viteza excesivă rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor mortale.

Pe de altă parte, specialiștii atrag atenția că tehnologia actuală nu este lipsită de erori. Camerele pot interpreta greșit indicatoarele, hărțile digitale pot conține informații depășite, iar poziționarea GPS nu este întotdeauna suficient de precisă.

Criticii avertizează că o reducere nejustificată a vitezei ar putea crea situații periculoase în trafic, mai ales dacă șoferii aflați în spate nu se așteaptă ca vehiculul din față să încetinească brusc.

Publicația franceză L'Automobile Magazine notează însă că, dacă un astfel de sistem va fi introdus, reducerea vitezei ar urma să se facă progresiv, pentru a evita surprinderea conducătorului auto și pentru a nu afecta siguranța circulației.

Apar și întrebări legate de securitatea cibernetică

O altă preocupare vizează securitatea informatică. Experții consideră că un sistem care poate controla automat accelerația unei mașini trebuie protejat împotriva defecțiunilor și a atacurilor cibernetice.

În plus, unele estimări arată că statele membre ale Uniunii Europene ar putea încasa mai puțini bani din amenzile pentru depășirea vitezei, dacă un astfel de sistem ar elimina aproape complet aceste abateri.

Ar putea deveni obligatoriu după 2030

Comisia Europeană precizează că nu există, în acest moment, o propunere legislativă finală. Discuțiile cu industria auto și celelalte părți implicate urmăresc doar să stabilească dacă actualele norme privind siguranța rutieră trebuie modificate.

Dacă măsura va fi aprobată, obligația s-ar aplica exclusiv vehiculelor noi introduse pe piață, fără a afecta mașinile deja aflate în circulație.

Deocamdată nu există un calendar oficial pentru adoptarea proiectului, însă anul 2030 este menționat frecvent ca posibil termen pentru implementarea unei astfel de tehnologii.