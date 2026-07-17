„Nu mâncați salata iceberg”. Un fast-food faimos scoate salata din meniu după ce mii de oameni au fost infectați cu ciclosporiază

1 minut de citit Publicat la 09:36 17 Iul 2026 Modificat la 09:36 17 Iul 2026

Lanțul american de fast-food Taco Bell scoate salata din meniu în unele state. Foto: Getty Images

Lanțul american de fast-food Taco Bell scoate salata din meniu în unele state, după ce anchetele au arătat că aceasta ar putea avea legătură cu un focar de diaree severă provocată de un parazit. Decizia a fost luată „ca măsură de precauție”, în urma discuțiilor cu autoritățile sanitare, a transmis Taco Bell pentru BBC.

Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA, CDC, spun că 1.645 de persoane din cinci state, care au raportat „expunere” la Taco Bell, au fost infectate cu ciclosporiază, o infecție parazitară care se răspândește prin alimente sau apă contaminate.

„Nu consumați produse alimentare cu salată iceberg mărunțită, provenită din Mexic, servite în restaurantele Taco Bell din Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio și Virginia de Vest”, a transmis Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA, FDA.

Nu au fost raportate decese, dar 94 de persoane au fost internate din cauza infecțiilor cu ciclosporiază, depistate pentru prima dată pe 13 mai, a adăugat FDA.

Compania a anunțat că salata provenită de la unul dintre furnizorii săi este retrasă pe termen nedeterminat și va fi înlocuită.

„Deși nu a fost emisă nicio recomandare oficială, credem că sănătatea publică este o responsabilitate comună a restaurantelor, furnizorilor lor și autorităților”, a transmis compania.

Taco Bell nu a precizat în ce state va scoate salata din meniuri, însă cele mai multe infecții au fost raportate în Michigan, unde au fost depistate peste 3.300 de cazuri.

Taco Bell nu a spus de unde provenea salata care ar avea legătură cu focarul, dar presa americană a identificat furnizorul drept Taylor Farms. BBC a contactat compania în legătură cu aceste relatări.

Simptomele infecției cu ciclosporiază pot apărea după aproximativ două săptămâni.

Diareea apoasă care durează mai multe zile, scăderea bruscă în greutate și pierderea poftei de mâncare se numără printre cele mai frecvente simptome.

Experții au declarat pentru BBC că acest parazit este extrem de greu de urmărit, o sarcină care ar putea fi complicată și de reducerile făcute la nivelul agențiilor federale de sănătate.

„Nu este ca și cum ai căuta un ac într-un car cu fân. Este ca și cum ai căuta o parte microscopică dintr-un ac într-un car cu fân”, a spus Steven Manderach, directorul executiv al Association of Food and Drug Officials.