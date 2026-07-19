Un șofer turc a fost arestat după ce polițiștii de frontieră din Giurgiu au găsit 15 cetăţeni străini ascunşi în camionul acestuia

<1 minut de citit Publicat la 09:21 19 Iul 2026 Modificat la 09:21 19 Iul 2026

15 cetăţeni străini erau ascunşi în camion. Sursa foto: Poliţia de Frontieră

Poliţiştii de frontieră din Giurgiu, în colaborare cu poliţiştii bulgari, au depistat, joi dimineaţă, pe DN5 un autocamion condus de un şofer turc, în care se aflau ascunşi 15 imigranţi irakieni şi iranieni. În aceeaşi zi, şoferul turc a fost reţinut pentru 24 de ore, iar vineri acesta a fost arestat preventiv, notează Agerpres.

Joi, în jurul orei 05:30, poliţiştii de frontieră au oprit pentru control, pe DN5, în cadrul unei acţiuni de tip BLITZ, un autocamion condus de un cetăţean turc în vârstă de 46 de ani, care circula pe ruta Turcia - Belgia.

Conform Poliţiei de Frontieră, la controlul amănunţit efectuat asupra autocamionului, poliţiştii au descoperit ascunşi 15 cetăţeni străini, verificările stabilind că aceştia provin din Iran şi Irak.

În cauză, se efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de migranţi şi trecere frauduloasă a frontierei de stat.

În aceeaşi zi, şoferul turc a fost reţinut pentru 24 de ore, iar vineri acesta a fost arestat preventiv.

Cei 15 cetăţeni din Iran şi Irak au fost preluaţi de către autorităţile bulgare.