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Mai multe cartiere din Azuga şi Buşteni au rămas fără apă din cauza creşterii turbidităţii la stația de tratare

A.N.
<1 minut de citit Publicat la 19:55 18 Iul 2026 Modificat la 19:55 18 Iul 2026
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un barbat da drumul la apa la robinet dar nu curge nimic
Imagine cu caracter ilustrativ. sursa: Getty Images

Staţiunile Azuga şi Buşteni se confruntă sâmbătă cu o întrerupere parţială a furnizării apei potabile, după ce turbiditatea apei brute a crescut la Staţia de Tratare Apă Azuga, notează Agerpres.

„Hidro Prahova SA informează că, din cauza creşterii turbidităţii apei brute la Staţia de Tratare Apă Azuga, este necesară întreruperea temporară a furnizării apei potabile pentru desfăşurarea proceselor tehnologice necesare asigurării calităţii apei distribuite. (...) Zone afectate: Azuga - parţial, strada Victoriei; Buşteni - cartierele Zamora, Poiana Ţapului şi Piatra Arsă”, se arată într-o informare publicată pe pagina de Facebook a operatorului.

Potrivit aceleiaşi surse, întreruperea este estimată să dureze între orele 17:00 şi 21:00, cu posibilitatea de a fi prelungită.

Furnizarea apei va fi reluată treptat, după stabilizarea parametrilor de funcţionare ai sistemului.

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Etichete: azuga busteni statie tratare apa fără apă

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