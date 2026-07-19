Trenul Budapesta - Bucureşti Nord staţionează între staţiile Caracal şi Fărcaşele după ce locomotiva s-a stricat

<1 minut de citit Publicat la 12:24 19 Iul 2026 Modificat la 12:24 19 Iul 2026

Poliţiştii din Suceava au deschis o anchetă penală după ce mai multe traverse din lemn au fost abandonate pe o linie de cale ferată. FOTO: Getty Images

Trenul Budapesta - Bucureşti Nord staţionează duminică între staţiile Caracal şi Fărcaşele după ce locomotiva s-a defectat, așa că este așteptată o altă locomotivă.

”Trenul IR 12079, care circulă pe relaţia Budapesta – Bucureşti Nord, staţionează în linie curentă între staţiile Caracal şi Fărcaşele ca urmare a defectării accidentale a locomotivei de remorcare EA 014, aflată în perioada de garanţie asigurată de SC RELOC SA Craiova”, anunţă CFR Călători.

Pentru reluarea circulaţiei, va fi trimisă o locomotivă de schimb.

Totodată, la faţa locului se deplasează şi personal de intervenţie al societăţii care a efectuat modernizarea locomotivei şi care este responsabilă pentru asigurarea mentenanţei şi respectarea obligaţiilor de garanţie.