Apele din Italia ”fierb” la 32°C. 100 de tone de midii au murit și până la 90% din scoici au fost pierdute

Creșterea temperaturii apei reduce cantitatea de oxigen dizolvat și favorizează dezvoltarea excesivă a algelor. Foto: Getty Images

Temperaturile extreme din această vară provoacă un adevărat dezastru în nordul Italiei. În lagunele din Delta fluviului Po, apa a ajuns la aproximativ 32 de grade Celsius, iar efectele asupra ecosistemului sunt dramatice: până la 90% dintre scoici au murit în unele zone, iar aproximativ 100 de tone de midii au fost pierdute în doar câteva zile, potrivit agenției ANSA.

Situația este cea mai gravă în laguna Sacca di Goro, din provincia Ferrara, unde căldura excesivă a transformat apele într-un mediu ostil pentru moluște. În localitatea Scardovari, din provincia Rovigo, crescătorii au raportat o mortalitate bruscă a aproximativ 100 de tone de midii.

Potrivit organizației italiene Confcooperative Agroalimentare e Pesca, creșterea temperaturii apei reduce cantitatea de oxigen dizolvat și favorizează dezvoltarea excesivă a algelor. Înflorirea algelor observată în această perioadă este cea mai intensă din ultimii 10-15 ani, iar pescarii sunt nevoiți să îndepărteze manual masele de alge pentru a-și putea continua activitatea.

Problemele nu se opresc însă aici. Sectorul încearcă încă să își revină după invazia crabului albastru, specie invazivă care a provocat pierderi importante în ultimii ani. În plus, gardurile instalate pentru a împiedica pătrunderea crabului reduc circulația apei în timpul valurilor de căldură, transformând laguna Sacca di Goro într-o adevărată „oală uriașă”, în care apa se încălzește și mai mult.

Estimările specialiștilor și ale organizațiilor din domeniu sunt alarmante. În unele exploatații, pierderile de producție sunt cuprinse între 70% și 100%, cele mai afectate fiind culturile de scoici din zona Goro.

Confcooperative estimează că schimbările climatice provoacă anual pierderi directe de aproximativ 200 de milioane de euro pentru sectorul pescuitului profesionist din Italia, iar acvacultura de moluște se numără printre cele mai afectate ramuri ale industriei.

Experții avertizează că episoadele de căldură extremă și temperaturile tot mai ridicate ale apei riscă să devină din ce în ce mai frecvente, ceea ce ar putea pune în pericol nu doar producția de fructe de mare, ci și echilibrul ecosistemelor din Delta Po.