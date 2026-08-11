Un avion ucrainean MiG-29 a luat foc în zbor și s-a prăbușit în timp ce ataca ținte aeriene, la Odesa

1 minut de citit Publicat la 15:19 11 Aug 2026 Modificat la 15:19 11 Aug 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images.

Autoritățile militare ucrainene au raportat că un avion de vânătoare ucrainean de tip MiG-29 a luat foc în timpul unei misiuni de luptă în regiunea Odesa, în seara zilei de 10 august, relatează Kyiv Independent.

Pilotul a încercat să salveze aeronava, dar avionul nu a putut fi salvat, au declarat reprezentanții armatei ucrainene. Pilotul a reușit, totuși, să se catapulteze în siguranță înainte de prăbușirea aparatului de zbor. A fost transport, ulterior, la un spital.

Avionul a luat foc în timp ce într-o operațiune de luptă țintind obiective inamice în regiunea Odesa, a transmis armata. Incendiul a făcut ca pilotul să piardă controlul asupra aparatului de zbor. Cauza incidentului este în curs de investigare, au declarat oficiali militari din cadrul Forțele Aeriene Ucrainene.

Un eveniment similar a mai avut loc pe 29 iulie, când un avion F-16 s-a prăbușit în timpul unei misiuni de luptă. Și atunci, pilotul s-a putut catapulta în siguranță.

Ucraina a pierdut un alt avion MiG-29 la sfârșitul lunii iunie 2026, când acesta s-a prăbușit în timpul unei misiuni în regiunea Poltava peste noapte. Pilotul s-a catapultat în siguranță și a primit tratament medical.

Un accident aviatic cu puțin timp înainte s-a dovedit, însă, a fi fatal: în seara zilei de 16 iunie, un bombardier ucrainean Su-24 s-a prăbușit în regiunea Hmelnițki, ucigând atât pilotul, cât și navigatorul.